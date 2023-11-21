«معشوره» همچنان پشت سد ماده ۲۳ و تکمیل مطالعات

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسننژاد امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهوری به لرستان با اعتباری بالغ بر ۸۷۴ میلیارد تومان، اظهار داشت: در دور اول سفر رئیسجمهور به استان برای طرحهای بخش آب استان، چهارده مورد مصوب شد که اکثر آنها به نتیجه رسیده و یا در زمان مقرر به اهداف تعیین شده خواهد رسید.
وی افزود: از جمله این طرحها، میتوان به آبگیری سد و شبکه «کمندان»، تکمیل سد «حوضیان»، تکمیل سد «تاج امیر»، تکمیل سد و شبکه «مروک»، عملیات فاز یک شبکه آبیاری سد «ایوشان»، تکمیل آبرسانی به شهر ازنا، تکمیل ایستگاههای پمپاژ «جایدر»، «چم مهر»، «نیله» و «اسماعیلآباد» اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، تصریح کرد: اجرای سد و نیروگاه «معشوره» از دیگر مصوبات بخش آب استان است که کارفرمایی آن به شرکت توسعه آب و نیروی ایران محول شده است و پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ و تکمیل مطالعات آن در دستور کار شرکت مذکور قرار دارد.
حسننژاد، عنوان کرد: کرد: با اجرا و تکمیل این طرحها، ۱۶ هزار و ۴۵۰ هکتار به اراضی آبی استان اضافه خواهد شد و اشتغال هشت هزار و ۲۲۵ نفر را فراهم خواهد کرد.
