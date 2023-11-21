۱۷ نفر امسال براثر گازگرفتگی در مازندران جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی گفت: آمار تلفات مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان از ابتدای امسال تا پایان مهر نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۷ درصدی داشت.

وی ضمن هشدار به هموطنان در نحوه استفاده از وسایل گاز سوز، افزود: در این مدت ۱۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۵ نفر مرد و ما بقی زن بودند.

عباسی گفت: بر اساس آمار نوشهر با ۴، آمل و نور هر کدام با ۳، سیمرغ با ۲ و به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های رامسر، تنکابن، چالوس، قائمشهر و ساری هر کدام با یک فوتی کمترین فوتی گزارش شده است.



وی افزود: فروردین با ۵، اردیبهشت و تیر با ۳، خرداد، مرداد و مهر ماه با ۲ به ترتیب بیشترین آمار مونوکسید کربن را داشتند.



مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با تأکید بر ارتباط مستقیم تغییرات جوی و افزایش مرگ و میز ناشی از گازگرفتگی، گفت: تغییرات ناگهانی جوی مانند کاهش دما، بارش‌های پیش بینی نشده و عدم آمادگی هموطنان برای استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ارتباط مستقیم با افزایش آمار مرگ و میر با این کشنده خاموش دارد از هموطنان درخواست کرد با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزانشان شوند.