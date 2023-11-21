به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، دبیرخانه بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان و انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر در حمایت از کودکان مظلوم و بی‌پناه غزه بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند.

در متن این بیانیه آمده است: «قطعنامه‌ها قاطع نیستند؛ آنجاکه در زمینِ زندگیِ کودکان فقط توپ‌های جنگی شوت می‌شوند. پیمان‌نامه‌ها پیمان شکنند؛ آنجاکه در آسمان زندگی کودکان به جای بادبادک‌های رنگی موشک‌ها پرواز می‌کنند. شعارها بی‌عمل‌اند آنجاکه شمع‌های جشن تولد با فروریختن سقف خانه‌ها خاموش می‌شوند.

سازمان‌های ملل بی‌اعتبارند آنجاکه با مرگ کودکان زمان متوقف می‌شود و فردا هرگز نمی‌آید.

انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ، پیام‌رسان ِصلحِ کودکان ایرانی به سراسر جهان است و خواستار پایان نمایش ِدروغین انسان دوستی قدرت‌هاست. زمان پایان جنگ، پایان زیاده خواهی، پایان کودک کشی، همین لحظه است.»