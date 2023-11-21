به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی کودک، انیمیشن «بچه‌زرنگ» بخشی از عواید فروش خود را به کودکان غزه هدیه می‌دهد. «بچه‌زرنگ» یک انیمیشن قهرمان محور است که طی مدت اکران توانسته جایگاه پرفروش‌ترین فیلم کودک تاریخ سینمای ایران را در اختیار بگیرد.

کمپانی سازنده این انیمیشن که از ابتدای اکران با شعار «بچه‌زرنگ برای همه کودکان» روی پرده سینماها رفته است، روز گذشته در راستای همدردی با کودکان مظلوم عزه، اعلام کرد که یک درصد از عواید فروش این فیلم را به کودکان غزه و ایران اهدا خواهد کرد.

استودیو هنرپویا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای همه کودکان مظلوم و معصوم در سراسر جهان آرزوی شادی و تحقق رویاهای کودکانه‌شان را دارند و با امید به اینکه که روزی همه جهان سراسر شادی و آرامش باشد در خصوص این تصمیم به توافق رسیده‌اند.

فروش انیمیشن سینمایی «بچه‌زرنگ» به تهیه‌کنندگی حامد جعفری از ابتدای اکران تا الان بیش از ۳۷ میلیارد تومان بوده است و حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار مخاطب را با خود همراه کرده است.

اکران فیلم سینمایی «سگ کش»

اکران فیلم سینمایی «سگ کش» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین نصیری از روز پنجشنبه دوم آذر در سینما انقلاب اردبیل آغاز می‌شود.

حسین عابدینی، رحیم نوروزی، صبا جلیل آقازاده، ولایت خوبدل، جعفر خدابنده‌لو، مرتضی نوری، جلال محمدلو، امیرحسین منتظرعلیه، اکرم علمداری، آذر یاری، صالحه زهره‌وند، امیرمهدی نصیری، بهروز بخت‌آور، نجات عباسی، عبدالصمد جدیری، عرفان پروری و حسین نصیری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان فیلم «سگ کش» آمده است: در یک روستای دور افتاده به طرز مشکوکی سگ‌ها کشته می‌شوند همه اهالی به‌دنبال عامل این فاجعه می‌گردند اما رفته رفته اتفاقات بدتری می‌افتد.

اکران افتتاحیه و رونمایی این فیلم روز پنجشنبه دوم آذر ساعت ۱۷ در سینما انقلاب شهر اردبیل و با حضور سینماگران و مدیران فرهنگی برگزار می‌شود. در آستانه اکران این فیلم پوستر آنکه توسط مریم حاصلی طراحی شده است، منتشر شد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: حسین نصیری، مشاور پروژه: سیدجمال سیدحاتمی، مشاور تهیه: داوود موثقی، مدیر فیلمبرداری: محسن دهقان‌نژاد، صدابردار: حسن سلمانی، تدوین: علی گورانی، آهنگساز: بهرام رجبعلی‌زاده، جلوه‌های ویژه بصری: محسن جعفری، گریم: آیسان نعمت‌زاده، سیدسجاد سیدهدی، امیرحسین عبدالهی، گوینده: ابوالحسن تهامی، طراح صحنه: رسول علیزاده، اصلاح رنگ و نور: امیرحسین نوروزی، مدیر تولید: اسدالله نصیری، جانشین تولید: محمد جلیل آقازاده، سرپرست گروه کارگردانی: میثم بیدقی، دستیار اول کارگردان: صبا جلیل آقازاده، منشی صحنه: پروین جوادی، برنامه‌ریز: آیدا کنی، دستیار تهیه‌کننده: بهروز بخت‌آور، انتخاب بازیگر: محمد شهریوری، دستیار تولید: حمدالله نصیری، سرمایه‌گذاران: حسین نصیری، یوسف شهبازی رازلیقی، علی کاظمی مقدم، مرتضی نوری و رافونه حسنعلی عراق، مجری طرح: آموزشگاه هنرهای نمایشی ایفا و انجمن آوای هنرمندان ساوالان، طراح تیتراژ: مسعود گوزلی، طراح لوگو: عظیم فلاح، طراح پوستر: مریم حاصلی، طراح گرافیک بین‌الملل: حجت مجرد، خروجی dcp: دفتر شیدرنگ، امور تبلیغات: محمدرضا باوفا و امیررضا تقوی، پشتیبانی فنی: امین صبور، شرکت فیلمسازی ترنج، اوریا جمالی و بهنام گنجه.

«سلفی با رستم» از ۸ آذر روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی «سلفی با رستم» ساخته حسین قناعت از چهارشنبه ۸ آذر ماه توسط شرکت رسانه فیلمسازان مولود به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه مشهد در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

حسین قناعت پیش از این سابقه ساخت آثاری در سینمای کودک همچون «دزد و پری»، «تپلی و من»، «قهرمانان کوچک» و … و همچنین سریال «دیو و ماه‌پیشونی» را در شبکه نمایش خانگی دارد.

در آستانه اکران عمومی از پوستر فیلم «سلفی با رستم» با طراحی لیلا شریف رونمایی شد.

در خلاصه داستان «سلفی با رستم» که اقتباسی آزاد از رمان «سیاه دل» نوشته کورنلیا فونکه است، آمده است: «هلیای ۱۰ ساله بدون آنکه از رازهای پدرش آگاه باشد، زندگی به ظاهر آرامی دارد اما هنگامی که رازها برملا می‌شوند، زندگی‌اش را دگرگون می‌کنند.»

امیرحسین صدیق، هلیا آهنگری، شقایق فراهانی، راستین عزیزپور، آناهیتا همتی، زهرا جهرمی، محمدرضا هدایتی، مرتضی زارع، رامین ناصرنصیر، عباس محبوب، امین چنارانی با هنرمندی میرطاهر مظلومی و علی استادی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم سینمایی «سلفی با رستم» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: حسین قناعت، مجری طرح و سرمایه‌گذار: میثم آهنگری، مدیر تولید: فریبا خلیلی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیر صدابرداری: فرهاد تبریزی، صداگذاری و میکس: محمود موسوی‌نژاد، مدیر برنامه‌ریزی: زهرا جهرمی، برنامه‌ریز: حمیدرضا ازوجی، دستیار اول کارگردان: جواد صالحی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، طراح گریم: جنان صدفی، جلوه‌های ویژه بصری: صالح کشوردوست و ردا مرادی، تدوین: پریسا پروین‌نیا، آهنگساز: محمد مهدی گورنگی (ک. ا. س. ا)، تصحیح رنگ: سامان مجد وفایی، منشی صحنه: هدیه نصیری، مدیر تدارکات: فرهاد هواخواه، عکاس: پیام باورصاد احمدپور، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.