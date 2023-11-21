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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد:

۲ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

۲ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: ۲ واحد صنفی متخلف مستقر در یک مجتمع تجاری مشهد، بدنبال گشت های مشترک نظارتی با محوریت نظارت بر مجتمع های تجاری پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: نظارت بر واحدهای صنفی وارد مرحله جدیدی شده و گشت مشترک بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در مشهد مرحله جدیدی از تشدید نظارتها را با محوریت مجتمع‌های تجاری در این شهر آغاز کرده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: در این راستا از امروز گشتهای نظارتی مشترک متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و اداره نظارت بر اماکن بازرسی خود را از مجتمع تجاری «پروما» آغاز کردند.

وی اظهار کرد: بدین منظور فرم تخلف برای بیش از ۲۰ واحد صنفی در مجتمع تجاری مزبور تنظیم و ۲ واحد صنفی نیز پلمب شدند.

صیادی تخلفات واحدهای صنفی مزبور را گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت مقررات نظام صنفی دانست و گفت: گشتهای مشترک نظارتی بر مجتمع‌های تجاری در مشهد ادامه دارد.

کد مطلب 5946485

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      4 2
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      لطفا شماره تماس بگذارید ممنون245

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