۲ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: نظارت بر واحدهای صنفی وارد مرحله جدیدی شده و گشت مشترک بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در مشهد مرحله جدیدی از تشدید نظارتها را با محوریت مجتمع‌های تجاری در این شهر آغاز کرده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: در این راستا از امروز گشتهای نظارتی مشترک متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و اداره نظارت بر اماکن بازرسی خود را از مجتمع تجاری «پروما» آغاز کردند.

وی اظهار کرد: بدین منظور فرم تخلف برای بیش از ۲۰ واحد صنفی در مجتمع تجاری مزبور تنظیم و ۲ واحد صنفی نیز پلمب شدند.

صیادی تخلفات واحدهای صنفی مزبور را گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت مقررات نظام صنفی دانست و گفت: گشتهای مشترک نظارتی بر مجتمع‌های تجاری در مشهد ادامه دارد.