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۱ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۷

رییس بسیج سازندگی اردبیل:

۲۰ پروژه محرومیت‌زدایی در استان اردبیل افتتاح می‌شود

۲۰ پروژه محرومیت‌زدایی در استان اردبیل افتتاح می‌شود

پارس‌آباد- رییس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: همزمان با هفته بسیج ۲۰ پروژه محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف استان اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نوظهور شامگاه سه‌شنبه در نشست جهادگران فاطمی سه در پارس‌آباد اظهار کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های اقتصاد مقاومتی و طرح‌های عمرانی و زیربنایی هستند که در مناطق مختلف استان اردبیل به بهره‌برداری رسیده و اهالی این مناطق از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی فعالیت ۵۵۰ گروه جهادی را با محوریت خدمات‌رسانی بی‌منت به آحاد جامعه یادآور شد و تصریح کرد: در این گروه‌های جهادی ۱۱ هزار بسیجی با روحیه جهادی شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا در سنگر خدمت‌رسانی به مردم حاضر باشند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: در شهرستان مرزی پارس‌آباد ۵۰ گروه جهادی با تلاش و همراهی یک‌هزار و ۲۰۰ نیروی بسیجی مختلف در عرصه حاضر هستند تا زمینه حرکت تحول‌آفرین را فراهم کنند.

نوظهور افزود: در گرامیداشت هفته بسیج به همت بسیج سازندگی ۵۷ باب مسکن محرومان نیز با همراهی کمیته امداد تکمیل و شاهد راه‌اندازی و تحویل این واحدها به نیازمندان خواهیم بود.

وی آسفالت ۶۷ کیلومتر راه روستایی و آبرسانی به ۳۹۰ نقطه روستایی و عشایری استان را از دیگر طرح‌های بسیج سازندگی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر آبرسانی به روستاها با سرعت بیشتری در حال انجام است و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم همه طرح‌های مصوب در آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری به همت بسیج سازندگی به بهره‌برداری برسد.

نوظهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نیروهای بسیجی در صحنه‌های مختلف به ویژه عمران و آبادانی حضور دارند و سعی آنها بر این است تا در قالب پروژه‌ها و طرح‌های مختلف یاریگر آحاد جامعه به ویژه محرومان باشند.

وی اضافه کرد: با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی در روزهای گذشته نشست جهادگران فاطمی سه را در سطح استان برگزار کردیم و این برنامه در شهرستان‌های مختلف در هفته بسیج برگزار خواهد شد.

نوظهور با گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد تأسیس بسیج مستضعفان بیان کرد: آنچه که بسیج سازندگی انجام می‌دهد رویکرد محرومیت زدایی است که در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف این رویکرد دنبال می‌شود تا ما بتوانیم زمینه و بستر حرکت تحول‌آفرین را مهیا کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل یادآور شد: در این هفته در کنار ارائه توانمندی‌های گروه‌های جهادی و بسیجی، رژه خودرویی نیروهای جهادی را نیز شاهد هستیم تا آحاد مردم به توانمندی این نیروها پی ببرند.

کد مطلب 5946652

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