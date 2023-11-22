به گزارش خبرنگار مهر، عباس نوظهور شامگاه سه‌شنبه در نشست جهادگران فاطمی سه در پارس‌آباد اظهار کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های اقتصاد مقاومتی و طرح‌های عمرانی و زیربنایی هستند که در مناطق مختلف استان اردبیل به بهره‌برداری رسیده و اهالی این مناطق از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی فعالیت ۵۵۰ گروه جهادی را با محوریت خدمات‌رسانی بی‌منت به آحاد جامعه یادآور شد و تصریح کرد: در این گروه‌های جهادی ۱۱ هزار بسیجی با روحیه جهادی شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا در سنگر خدمت‌رسانی به مردم حاضر باشند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل گفت: در شهرستان مرزی پارس‌آباد ۵۰ گروه جهادی با تلاش و همراهی یک‌هزار و ۲۰۰ نیروی بسیجی مختلف در عرصه حاضر هستند تا زمینه حرکت تحول‌آفرین را فراهم کنند.

نوظهور افزود: در گرامیداشت هفته بسیج به همت بسیج سازندگی ۵۷ باب مسکن محرومان نیز با همراهی کمیته امداد تکمیل و شاهد راه‌اندازی و تحویل این واحدها به نیازمندان خواهیم بود.

وی آسفالت ۶۷ کیلومتر راه روستایی و آبرسانی به ۳۹۰ نقطه روستایی و عشایری استان را از دیگر طرح‌های بسیج سازندگی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر آبرسانی به روستاها با سرعت بیشتری در حال انجام است و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم همه طرح‌های مصوب در آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری به همت بسیج سازندگی به بهره‌برداری برسد.

نوظهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نیروهای بسیجی در صحنه‌های مختلف به ویژه عمران و آبادانی حضور دارند و سعی آنها بر این است تا در قالب پروژه‌ها و طرح‌های مختلف یاریگر آحاد جامعه به ویژه محرومان باشند.

وی اضافه کرد: با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی در روزهای گذشته نشست جهادگران فاطمی سه را در سطح استان برگزار کردیم و این برنامه در شهرستان‌های مختلف در هفته بسیج برگزار خواهد شد.

نوظهور با گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد تأسیس بسیج مستضعفان بیان کرد: آنچه که بسیج سازندگی انجام می‌دهد رویکرد محرومیت زدایی است که در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف این رویکرد دنبال می‌شود تا ما بتوانیم زمینه و بستر حرکت تحول‌آفرین را مهیا کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اردبیل یادآور شد: در این هفته در کنار ارائه توانمندی‌های گروه‌های جهادی و بسیجی، رژه خودرویی نیروهای جهادی را نیز شاهد هستیم تا آحاد مردم به توانمندی این نیروها پی ببرند.