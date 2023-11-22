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۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۴۷

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی:

گفتمان انقلاب اسلامی پیشران و بزرگ جریان مقاومت در جهان است

گفتمان انقلاب اسلامی پیشران و بزرگ جریان مقاومت در جهان است

ساری-معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: گفتمان انقلاب اسلامی پیشران وبزرگ جریان مقاومت در جهان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزت زمانی صبح چهارشنبه در نشست با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و استکباری اظهار داشت: طبق فرمایش حضرت علی (ع) اگر ظلم ظالمی از حد گذشت فروپاشی و از بین رفتن آن نزدیک است.

وی وحشی گری و درندگی و حرامزادگی رژیم اسرائیل در مواجهه با ملت مظلوم در گوشه‌ای دنیا پذیرفتنی نیست، افزود: بیش از ۱۰ هزار شهید از مجموع ۱۴ هزار شهید در غزه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

وی با عنوان اینکه اوج وحشی گری رژیم غاصب صهیونیستی را شاهد هستیم، افزود: امروز شاهد آن هستیم که تصویری که حضرت امام از انقلاب محرومان و ستمدیدگان طراحی کرده بود، در مناطق مختلف از جمله یمن در حال تحقق است و سربازان آن مناطق درس گرفته انقلاب اسلامی هستند.

حجت الاسلام عزت زمانی با بیان اینکه دشمنی که مدعی داشتن بزرگترین تسهیلات دفاعی است، دچار خفت شده است، افزود: فکر و باور انقلاب اسلامی سبب تغییر صحنه رویایی شده است و سازمان تبلیغات اسلامی افتخارش این است که در دستگاه ولایت فعالیت می‌کند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اظهار اینکه گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان پیشران و پیشرو وبزرگ جریان مقاومت به شمار می‌رود، افزود: یک صدم هجمه‌هایی که علیه ایران و ملت ایران می‌شود در هیچ جای دنیا وجود ندارد و مظلوم ترین مردم عالم، مردم ایران هستند و صدها شبکه ۲۴ ساعته تمامی اعتقادات، باورهای مردم را مورد صدمه و هجمه قرار می‌دهد با این حال این اندیشه در سراسر جهان تمدن ساز شده است.

وی از انقلاب اسلامی به عنوان خط مقدم مواجهه و مقاومت ذکر کرد و گفت: اگر انقلاب اسلامی نبود این مقاومت را در دیگر مناطق شاهد نبودیم.

وی مواجهه سیاسی را اصلی ترین مواجه بیان کرد و گفت: پرچمی که حضرت امام راحل برافراشت امروز عالمگیر شده است.

کد مطلب 5946725

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