داریوش فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه از توانمندی و ظرفیت ویژه‌ای در حوزه درمان برخوردار است که با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق می‌تواند به قطب گردشگری سلامت تبدیل شود.

وی افزود: وجود امکانات زیرساختی و بیمارستان‌های با کیفیت بسیار مناسب و پزشکان متخصص متبحر و توانمند در تخصص‌های مختلف این شرایط را فراهم کرده که کرمانشاه بتواند به یک مرکز بزرگ گردشگری سلامت تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: برای سامان‌دهی این حوزه تدوین برنامه عملیاتی راهبردی کمیته مشترک گردشگری سلامت استان و پیگیری برای اجرای برنامه‌ها در دستور کار ویژه قرار دارد.

فرمانی بیان کرد: مدیریت و برنامه‌ریزی، تبلیغات و نمادسازی، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، نظارت و سامان‌دهی و آموزش و توانمندسازی از جمله مواردی است که در این برنامه راهبردی باید مورد توجه قرار گیرد.

فرمانی گفت: توسعه گردشگری سلامت در کرمانشاه نیازمند انسجام و اتفاق نظر در استان و ایجاد تعامل و تفاهم میان همه ذی‌نفعان است.