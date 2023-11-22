به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رضوانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، یکم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: روز گذشته مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد که راه پرداخت پاداش‌های نجومی را باز می‌کند و آنچه در مجلس تصویب شد، بر خلاف چیزی است که در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق هر کسی فقط از یکجا باید پاداش بگیرد و سقف پاداش حداکثر به میزان یک ماه حقوق است، اما در مصوبه مجلس این موضوع رعایت نشده است.

وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، مدیران با استناد به قانون تجارت می‌توانند پاداش‌های نجومی دریافت کنند. در قانون تجارت ذکر شده که می‌توان درصدی از سود شرکت را به مدیران شرکت پاداش داد، در حالی که سود برخی از شرکت‌ها هزاران میلیارد تومان است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: مجلس چنین مجوزی در برنامه هفتم توسعه نداده و چنین چیزی را تصویب نکرده است.

وی تاکید کرد: اولاً شرکت‌های دولتی دارای مجمع هستند و نمی‌توانند بر اساس قانون تجارت عمل کنند، از سوی دیگر در صدر بند الف ماده ۲۵ تصریح شده که امکان پرداخت پاداش‌های نجومی وجود ندارد.