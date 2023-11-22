به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که عناصر ارتش رژیم صهیونیستی از ساعاتی قبل به صورت گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده اند.

این عناصر اشغالگر نه تنها اقدام به تخریب زیرساخت‌های مناطق مذکور کرده بلکه فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری را هدف قرار داده و تعداد زیادی از آنها را بی دلیل بازداشت کردند.

منابع آگاه اعلام کردند که صدای انفجار گسترده‌ای در خیابان اصلی اردوگاه طولکرم همزمان با محاصره این اردوگاه توسط اشغالگران صهیونیست به گوش رسیده است.

بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز اقدام به تخریب و نابودی زیرساخت‌ها و خیابان‌های محله البلاونه در اردوگاه طولکرم کرده اند.

در جریان حمله اشغالگران به منطقه عزون در شرق قلقیلیه یک جوان ۳۰ ساله فلسطینی به نام امیر عبدالرحمن مجد به شهادت رسید.

همچنین یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی بخشی از اردوگاه طولکرم را بمباران کرد. عناصر اشغالگر مانع رسیدن خودروی امدادرسان به محل حمله شدند. منابع آگاه اعلام کردند که در جریان این حمله پهپادی تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه به شهادت رسیده و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.

عناصر رژیم صهیونیستی به اردوگاه شعفاط واقع در شمال شرق شهر اشغالی قدس نیز حمله کردند. اشغالگران صهیونیست دست کم ۱۷ فلسطینی را در اردوگاه الدهیشه واقع در بیت لحم بازداشت کردند.