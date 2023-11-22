تشدید حملات زمینی و هوایی اشغالگران علیه سراسر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با وجود اعلام دستیابی به آتش بس موقت در نوار غزه، حملات بی امان جنگنده‌های ارتش این رژیم علیه مناطق مختلف این باریکه ادامه دارد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به صورت گسترده و پی در پی اطراف منطقه الفالوجا، جبالیا النزله و تل الزعتر را بمباران کردند.

در جریان حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در خیابان الجلا واقع در محله شیخ رضوان تعدادی از فلسطینی‌ها به شهادت رسیدند.

المیادین دقایقی قبل از وقوع انفجارهای گسترده در شرق دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه خبر داد. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز به حملات وحشیانه خود علیه مناطق اطراف مسجد المحطه واقع در خیابان یافا در شرق غزه ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در منطقه الصفطاوی و شیخ رضوان در شمال شهر غزه در جریان است. این درگیری‌ها در شرق اردوگاه المغازی واقع در مرکز نوار غزه نیز ادامه دارد.