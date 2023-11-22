به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، مهندس حسن جهدی مدیرعامل این شرکت فناور، زمینه فعالیت این شرکت را تجهیزات پوششدهی فوق سخت به روش PVD دانست و با اشاره به اهمیت استفاده از پوششها در صنعت، گفت: در برخی قطعات کمپرسورها، استفاده از پوشش میتواند طول عمر را در قطعات به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: فناوری نانوپوششها به قدری در صنایع جا باز کرده که به عنوان یک صنعت مادر شناخته میشود؛ دلیل این امر نقشی است که پوششها بر روی یک محصول صنعتی دارند. در صنایع مختلف با قطعاتی مواجه هستیم که دارای خواص مکانیکی، طول عمر، سایش و مقاومت به خوردگی متفاوتی هستند و ما میتوانیم از طریق پوششها خواص ویژهای را روی سطح اعمال کنیم تا طول عمر قطعات را از افزایش دهیم.
مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه در صنعت نفت و گاز، ما برای کنترل خوردگی و کاهش آن از نانوپوشش استفاده میکنیم، خاطرنشان کرد: استخراج و بهرهبرداری از نفت شرایط خاص دارد، این صنعت از نظر خوردگی محیط بسیار خورندهای دارد در نتیجه استفاده از پوشش میتواند به کاهش میزان خوردگی در این شرایط کمک کند.
جهدی در ادامه تاکید کرد: در توربوکمپرسورهای گازی برای کنترل سایش و خوردگی این توربوکمپرسورها از پوشش استفاده میشود که خود یک فناوری هایتک در جهان محسوب میشود. افزایش راندمان و طول عمر مجموعه قطعات این کمپرسورها که معمولاً قطعات بسیار گرانقیمت و پراهمیتی است از دیگر کاربردهای پوشش است.
به گفته وی، این قطعات بدون پوشش فاقد عملکرد مناسب هستند، اما با توسعه پوششها و ورود فناورینانو به حوزه پوششها، این نقش روز به روز پراهمیتتر شده است، به طوری که بسیاری از شرکتها تولیدکننده این قطعات، بخش عمدهای از برنامه تحقیق و توسعه خود را روی پوشش متمرکز کردهاند.
جهدی یادآور شد: برای افزایش طول عمر ما با یک مثلث روبرو هستیم که نوع پوشش، نوع قطعه و شرایط کاری سه ضلع این مثلث را میسازند. اگر بخواهیم برای یک قطعه خاص مانند کمپرسور از این پوششها استفاده کنیم، استفاده از پوشش میتواند طول عمر آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر افزایش میدهد.
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