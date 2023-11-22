تسلا به دام عدالت افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با این وجود مدیران شرکت اجازه دادند خودروها بدون ایمنی تردد کنند.

رید اسکات قاضی دادگاه پالم بیچ کانتی هفته گذشته اعلام کرد شکایت مربوط به یک تصادف مرگبار خودروی تسلا قابل ادامه در دادگاه است و شاکی می تواند به دلیل سوءرفتار عمدی و سهل انگاری قابل توجه از تسلا ادعای خسارت و جریمه کند. این دستور قبلا گزارش نشده بود.

این رای مانعی برای تسلا به شمار می رود زیرا شرکت در سال جاری میلادی ۲ شکایت مربوط به مسئولیت محصولات در ایالت کالیفرنیا را برنده شد. این شکایات مربوط به سیستم دستیار رانندگی (اتوپایلوت) بودند.

شکایتی که در ایالت فلوریدای آمریکا ثبت شده مربوط به تصادفی در سال ۲۰۱۹ است که در شمال میامی اتفاق افتاد و در آن خودروی مدل ۳ تسلا متعلق به استفان بنر زیر یک تریلی ۱۸ چرخ رفت. در نتیجه این حادثه سقف خودروی تسلا جدا و بنر کشته شد. دادگاه قرار بود در اکتبر برگزار شود اما به تاخیر افتاد و موعد آن هنوز مشخص نشده است.

برایانت واکر اسمیت استاد حقوق ایالت کارولینای جنوبی خلاصه شواهد در اختیار قاضی را قابل توجه خواند زیرا نشان دهنده ناهماهنگی هشدار دهنده بین اطلاعات داخلی تسلا و آنچه که در فرایند بازاریابی آن عرضه می شود، است.

قاضی ایالت فلوریدا شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد تسلا استراتژی بازاریابی را اجرا کرده است تا محصولاتش را خودران نشان دهد و بیانیه ماسک درباره این فناوری تاثیر زیادی روی اعتماد مردم به قابلیت های محصول داشت.

به گفته وی این تصادف مشابه رویداد مرگباری است که در سال ۲۰۱۶ میلادی روی داد و طی آن سیستم اتوپایلوت خودروی جاشوا براون نتوانست کامیون های در حال گذر را شناسایی کند و در نتیجه خودرو با سرعت بالا زیر تریلر یک تراکتور رفت.