به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی در آئین افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر در شهر بهارستان یکی از مأموریتهای مهم بسیج را خدمت به خانواده و رفع آسیبهای اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: بسیج خنثی کردن توطئههای دشمنان را به خوبی هدف گرفته است، چراکه یکی از اهداف دشمنان آسیب رساندن و سست کردن بنیان خانواده است.
وی با بیان اینکه نسلی که برای امنیت، علم و تعالی کشور در بسیج حضور یافته، تربیت شده خانوادههای منسجم، پایدار و مقاوم بودهاند، افزود: ازجمله برنامههای بسیج، تلاش برای تحکیم خانواده و رفع آسیبهای اجتماعی است و سیاستگذاران بسیج در طرح تعالی بسیج این مهم را جز برنامههای خود قرار دادهاند که شایسته تقدیر است.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: از این ظرفیت خوب یعنی مرکز مشاوره خانواده مهر ایجاد شده در شهر بهارستان باید به بهترین نحو استفاده شود، شهروندان مطلع شوند و هم افزایی بین آموزش و پرورش با نهادهای مختلف حاکمیتی و مردمی برای تقویت این مرکز افزایش یابد.
وی افزود: تلاش برای تشکیل خانواده و تحکیم و تقویت آن باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه اگر خانواده مستحکم باشد، آسیبی نخواهیم دید و در عرصههای مختلف نیز موفق خواهیم بود.
فرماندار اصفهان نجات افراد از آسیبهای اجتماعی را مجاهدتی بزرگ دانست و تصریح کرد: اقدام خواهران بزرگواری که محور تشکیل مرکز مشاوره خانواده مهر در شهر بهارستان شدهاند، بسیار ارزشمند است و امروز حضور، فعالیت، تلاش آنها در این مرکز نوعی مجاهدت است.
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