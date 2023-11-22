۴۲ روستای نکا با اعتبارات ملی آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده پیش ازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به صرف بیش از ۷۹۸ میلیارد ریال اعتبار در طرح ملی آبرسانی روستایی در شهرستان نکا طی سال‌های گذشته گفت: از این اعتبار، مبلغ ۳۶۷ میلیارد ریال برای اجرای فاز اول قرارداد محرومیت زدایی در این شهرستان هزینه شد.

برارزاده با اشاره به اینکه در شهرستان نکا درطرح ملی آبرسانی روستایی، ۱۲ پروژه شامل ۳ مجتمع و ۹ پروژه تک روستایی با برخورداری ۴۲ روستا تعریف شده بود، افزود: ۱۰ پروژه شامل ۳ مجتمع و ۷ پروژه تک روستایی پس از اتمام تعهدات از طرح ملی خارج شد.

وی با بیان اینکه از این پروژه‌ها در فاز اول محرومیت زدایی، ۲ پروژه به نام‌های مجتمع آبرسانی اریم -شیت و آبرسانی به روستای سورک تعریف شد، ادامه داد: احجام فیزیکی این پروژه‌ها شامل حفر یک حلقه چاه عمیق، احداث ۴ باب مخزن زمینی به حجم ۴۵۰ متر مکعب و ۵ واحد ایستگاه پمپاژ، اجرای لوله گذاری ۱۲ کیلومتر خط انتقال و ۲۷ کیلومتر شبکه توزیع آب و تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور می‌باشد که پس از اجرای آنها، پیش بینی می‌شود قریب به ۱۲ روستا از نعمت آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند شوند.

مدیرعامل آبفای مازندران تصریح کرد: تا کنون عملیات احداث مخازن ذخیره به اتمام رسید و ۱۸ کیلومتر خط انتقال اجرا و یک واحد ایستگاه پمپاژ احداث شد.

وی میزان پیشرفت فیزیکی مجتمع اریم - شیت را ۷۵ و آبرسانی روستای سورک را ۳۰ درصد دانست و خاطرنشان کرد: در فاز بعدی محرومیت زدایی نیز ۱۴ روستا از روستاهای شهرستان نکا، در قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) لحاظ شده که پس از ابلاغ این قرارداد، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.