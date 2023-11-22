امیرعبداللهیان با رییس پارلمان لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیر عبداللهیان در جریان سفر به لبنان با «نبیه بری» رییس پارلمان لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

گفتنی است، وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز جهت گفت‌وگو با مقامات لبنان پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای وارد لبنان شد.

امیرعبداللهیان در بدو ورود به بیروت در فرودگاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به شهدای فلسطینی و لبنانی و شهدای خبرنگار به خصوص دو شهید اخیر المیادین ادای احترام می‌کنیم. همچنین از حضور حضرت آیت‌الله طباطبایی نماینده رهبر معظم انقلاب در لبنان تشکر می‌کنم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ۶ هفته مقاومت قهرمانانه غزه اثبات کرد زمان به نفع رژیم صهیونیستی نخواهد بود. این ۶ هفته ثابت کرد بازنده اصلی در افکار عمومی جهان آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد که آینده غزه و فلسطین را تنها مردم فلسطین رقم خواهند زد. ما از رهبران مقاومت منطقه شنیده‌ایم تا احقاق کامل حقوق فلسطین و به نتیجه رسیدن مبارزات دست‌های مقاومت روی ماشه باقی خواهد ماند.

دیپلمات ارشد کشورمان گفت: ما در بیروت هستیم تا با رایزنی با مقامات عالی لبنان در خصوص امنیت حداکثری منطقه و احقاق حقوق فلسطین رایزنی داشته باشیم.

شایان ذکر است، این دومین سفر وزیر خارجه کشورمان به لبنان و سومین سفر به کشورهای منطقه‌ای از زمان آغاز جنگ غزه است.