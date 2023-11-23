نظر پزشکان خیال قلعه نویی را راحت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تساوی تیم ملی فوتبال ایران و ازبکستان در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با مصدومیت سامان قدوس و محمد محبی همراه بود تا نگرانی در خصوص آخرین وضعیت آنها برای حضور در ادامه رقابت‌های باشگاهی و همچنین تیم ملی ایران برای جام ملت‌های آسیا وجود داشته باشد.

محبی که در دقیقه ۷۵ به دلیل خونریزی از ناحیه سر تعویض شد با تلاش پزشکان تیم ملی ایران شرایط مساعدی دارد تا مشکلی برای تمرین کردن نداشته باشد.

همچنین قدوس که با احساس درد از ناحیه پا زمین مسابقه را در دقیقه ۴۳ ترک کرد و جای خود را به علی کریمی داد پس از پایان بازی مورد معاینه قرار گرفت که بررسی‌های اولیه نشان از جدی نبودن آن دارد.

قدوس قرار است دوران نقاهت خود را زیر نظر پزشکان باشگاه خود برنتفورد انگلیس دنبال کند تا بتواند هرچه زودتر برای دیدارهای آینده این تیم آماده شود. همچنین او که تبدیل به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی ایران از زمان روی کار آمدن امیر قلعه نویی شده است مشکلی برای بازی در جام ملت‌های آسیا ندارد.