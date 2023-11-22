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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد؛

دیدار بسیجیان با امام جمعه شهرستان بهار

دیدار بسیجیان با امام جمعه شهرستان بهار

همدان- به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دیدار بسیجیان با امام جمعه شهرستان بهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دیدار بسیجیان با امام جمعه شهرستان بهار برگزار شد.

در این دیدار حجت الاسلام رضا مصباح با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج تداعی گر ولایتمداری است و بسیجیان با وظیفه شناسی و عمل گرایی، در عرصه‌های مختلف وارد می‌شوند و پشتیبان نظام و ولایت هستند.

وی افزود: سید حسن نصرالله را نمونه بارز بسیجی ذکر کرد و گفت: ایشان در بیاناتی فرمود اگر بدانم رضایت ولی در چیست، تعلل نمی‌کنم و آن را انجام می‌دهم و بسیجیان واقعی نیز مطیع امر ولایت فقیه هستند.

امام جمعه شهرستان بهار اظهار داشت: در فرهنگ بسیجی از جان گذشتگی و رسیدن به هدف متعالی، مهم است و جا، مکان و مسئولیت در بسیج جایی ندارد.

حجت الاسلام مصباح تاکید کرد: حضرت علی (ع) در خطبه ۱۸۷ نهج البلاغه می‌فرماید «پدر و مادرم فدای کسانی باد که در آسمان مشهورند و در زمین مجهول» و بسیجیان هم از جمله کسانی هستند که در روی زمین ناشناخته اند.

در ادامه فرماندار شهرستان بهار با تاکید بر اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج گفت: دفاع از مقدسات و استکبار ستیزی از رویکردهای بسیج است و در همین راستا پس از انقلاب، امام خمینی (ره) موضوع تشکیل بسیج و ارتش ۲۰ میلیون را مطرح کرد تا در مقابل زیادی‌خواهی‌های استکبار ایستادگی کند.

مجتبی فیض اللهی اضافه کرد: نقش بسیج در تقویت ساختارهای درونی، گفتمان سازی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی انکارناپذیر است زیرا بسیجیان همواره به اصالت خود و مقدسات پایبندند.

وی اظهار داشت: فعال نمودن منابع غیرفعال، با حضور داوطلب‌های بسیجیان و تقویت اردوهای جهادی، ایستادگی در مقابل جنگ‌های ترکیبی، خنثی کردن فتنه‌ها توسط تشکل فراجناحی و معنوی بسیج انجام شده است.

وی تصریح کرد: بنا به اقرار غربی‌ها، بسیج در همه دوران‌ها خوش درخشیده که مهمترین آن شامل ۸ سال دفاع مقدس، لبنان و سوریه است و همچنین در بحث تأمین امنیت داخلی نیز بهترین عملکرد را داشته است.

فیض اللهی بسیج را سرمایه‌ای برای نظام عنوان کرد و گفت: بسیج حافظ آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و با توکل بر خدا و مدیریت جهادی بسیجیان، روز به روز قدرتمندتر پیش می‌رود.

کد مطلب 5947486

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