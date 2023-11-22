به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دیدار بسیجیان با امام جمعه شهرستان بهار برگزار شد.

در این دیدار حجت الاسلام رضا مصباح با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج تداعی گر ولایتمداری است و بسیجیان با وظیفه شناسی و عمل گرایی، در عرصه‌های مختلف وارد می‌شوند و پشتیبان نظام و ولایت هستند.

وی افزود: سید حسن نصرالله را نمونه بارز بسیجی ذکر کرد و گفت: ایشان در بیاناتی فرمود اگر بدانم رضایت ولی در چیست، تعلل نمی‌کنم و آن را انجام می‌دهم و بسیجیان واقعی نیز مطیع امر ولایت فقیه هستند.

امام جمعه شهرستان بهار اظهار داشت: در فرهنگ بسیجی از جان گذشتگی و رسیدن به هدف متعالی، مهم است و جا، مکان و مسئولیت در بسیج جایی ندارد.

حجت الاسلام مصباح تاکید کرد: حضرت علی (ع) در خطبه ۱۸۷ نهج البلاغه می‌فرماید «پدر و مادرم فدای کسانی باد که در آسمان مشهورند و در زمین مجهول» و بسیجیان هم از جمله کسانی هستند که در روی زمین ناشناخته اند.

در ادامه فرماندار شهرستان بهار با تاکید بر اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج گفت: دفاع از مقدسات و استکبار ستیزی از رویکردهای بسیج است و در همین راستا پس از انقلاب، امام خمینی (ره) موضوع تشکیل بسیج و ارتش ۲۰ میلیون را مطرح کرد تا در مقابل زیادی‌خواهی‌های استکبار ایستادگی کند.

مجتبی فیض اللهی اضافه کرد: نقش بسیج در تقویت ساختارهای درونی، گفتمان سازی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی انکارناپذیر است زیرا بسیجیان همواره به اصالت خود و مقدسات پایبندند.

وی اظهار داشت: فعال نمودن منابع غیرفعال، با حضور داوطلب‌های بسیجیان و تقویت اردوهای جهادی، ایستادگی در مقابل جنگ‌های ترکیبی، خنثی کردن فتنه‌ها توسط تشکل فراجناحی و معنوی بسیج انجام شده است.

وی تصریح کرد: بنا به اقرار غربی‌ها، بسیج در همه دوران‌ها خوش درخشیده که مهمترین آن شامل ۸ سال دفاع مقدس، لبنان و سوریه است و همچنین در بحث تأمین امنیت داخلی نیز بهترین عملکرد را داشته است.

فیض اللهی بسیج را سرمایه‌ای برای نظام عنوان کرد و گفت: بسیج حافظ آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است و با توکل بر خدا و مدیریت جهادی بسیجیان، روز به روز قدرتمندتر پیش می‌رود.