بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی مطالبه رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی چهارشنبه شب در نشست هم افزایی فعالان فرهنگی در استان مازندران با اشاره به میدانداری هیئات مذهبی در ایام غدیر و برپایی بزرگترین جشن غدیر در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: از این تجربه باید در کارهای فرهنگی استفاده شود.

وی با عنوان اینکه آنچه که امروز انقلاب اسلامی را حفظ کرده است، قدرت وحدت و اتحاد است و مقام معظم رهبری در اوج فتنه و اغتشاشات سال گذشته باز روی وحدت تاکید کرده‌اند، افزود: ولی امر مسلمین مهمترین جبهه را وحدت و اتحاد بیان می‌کنند و طراحی‌های مشترک و هم افزایی ها مورد مطالبه و مقدمه‌ای برای ظهور است.

حجت الاسلام عزت زمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت و غزه افزود: آبروی جبهه مقاومت به برکت شهدای مقاومت حاصل شده است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان این اینکه فعالان فرهنگی باید با هم افزایی نسبت به حل مساله اقدام کنند، به دستاوردهای ارزنده دولت در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

حجت الاسلام عزت زمانی بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی را از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری برشمرد و اظهار داشت: مازندران نیز ظرفیت‌های عظیم و نقاط روشن و مشخصی دارد و باید اراده کار جمعی در آن شکل گیرد.

حجت الاسلام عزت زمانی با عنوان اینکه هرجا باور به اتحاد و وحدت شکل گرفت، مشکلات حل می‌شود، افزود: تمدن اسلامی و ظهور حضرت ولی عصر جز با وحدت محقق نمی‌شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه جبهه فرهنگی انقلاب نقش برجسته ای را در مردمی سازی جریان‌ها داشته است، افزود: اکنون مساله، مساله اقیانوس ملت است و باید در این زمینه نسخه نوشت.