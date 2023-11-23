مرکز تخصصی شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان بانوان در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پژوهشکده سرطان معتمد صبح امروز در مراسم بهره برداری از دومین مرکز تخصصی شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان بانوان کشور در شهر زاهدان که با حضور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مقامات کشوری و استانی به بهرهبرداری رسید، افزود: راهاندازی این مرکز که به پیشرفتهترین و کاملترین مجموعه تجهیزات تشخیصی و درمانی مجهز هست، حاصل تلاش و پیگیریهای مستمر چندماهه مجموعهای از نیروهای جهادی در پژوهشکده و جهاد دانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان، جذب دهها میلیاردها ریال اعتبار از محل سرمایهگذاری منابع غیردولتی و پشت سر گذاشتن مسیری دشوار از موانع و مشکلات فنی و اداری بوده است.
رامین صرامی فروشانی گفت: ایجاد شبکه ملی پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان بانوان بویژه سرطان پستان در سال ۱۴۰۱ در قالب یک رسالت ملی توسط مجلس شورای اسلامی به این پژوهشکده واگذار شده است.
وی با اشاره به این که سرطان پستان دومین علت مرگ و میر و اولین علت مرگ و میر به دلیل ابتلاء به سرطان در کشور به شمار میرود در خصوص اهمیت تشخیص به موقع و درمان صحیح این بیمار، افزود: سرطان پستان، مهمترین عامل مرگ و میر زنان در ایران و دنیا به حساب میآید و بررسیها بیانگر این است که متأسفانه ابتلاء به سرطان پستان در ایران با شیب فزایندهای رو به افزایش است.
رئیس پژوهشکده سرطان معتمد ادامه داد: اگر سرطان پستان در زمان مناسب تشخیص داده شود، هزینه درمان و عوارض ناشی از درمان کمتر میشود و عمر بیمار افزایش مییابد.
وی بیان کرد: هدف از تأسیس شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان بانوان این است که ضمن فراهم کردن امکان دسترسی بانوان ایرانی به پیشرفتهترین خدمات تشخیص و درمان سرطانهای شایع بانوان بویژه سرطان پستان، حرکتی ملی را در جهت پیشگیری و شناسایی زودهنگام این سرطانها از طریق آگاهی رسانی به بانوان در خصوص اصلاح سبک زندگی و اصول پیشگیری از سرطان و اهمیت حیاتی غربالگری و تشخیص زودهنگام این بیماری آغاز کند.
رویکرد درمان محور سرطان، رویکردی پیشگیرانه
رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم در ادامه با اشاره به محول شدن مسئولیت تشکیل شبکه ملی تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان به جهاد دانشگاهی گفت: پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پستان در کشور پیشتاز محسوب میشود و امیدواریم با توسعه این شبکه ملی، به قطب درمان سرطان پستان در منطقه خاورمیانه تبدیل شویم.
زهرا شیخی مبارکه ادامه داد: نیمی از جامعه ما را بانوان تشکیل میدهند و معتقد هستیم سلامت، نشاط و آرامش نیمی دیگر از جامعه نیز (به دلیل نقش همسری و مادری زنان) در گرو سلامت بانوان است.
وی بیان کرد: سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان در دنیا محسوب میشود؛ بنابراین خیلی مهم است که رویکرد ما نسبت به این بیماری، به جای رویکرد درمان محور، رویکردی پیشگیرانه باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، هزینهها بسیار کمتر خواهد شد، هرچند که از نظر برخی افراد، این کار بسیار پرهزینه است، اما هزینههای این رویکرد به هیچ عنوان قابل قیاس با هزینههای بخش درمان نیست.
وی تأکید کرد: بهترین اقدام، تمرکز وقت، برنامهریزیها و هزینهها در حوزه پیشگیری از سرطان پستان است.
شیخی مبارکه افزود: باید بانوان کشور تحت آموزشهای لازم (برای تشخیص و درمان زودهنگام) قرار بگیرند در این زمینه باید شرایط مناطق مختلف کشور را در نظر گرفته و کار غربالگری را زودتر آغاز کنیم.
تحقق درمان بیماریها در سیستان و بلوچستان
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: این جنایات بر خلاف تمامی قوانین بینالمللی، زنان، کودکان و نوزادان را هدف قرار گرفته و سازمانهای بینالمللی چشم خود را روی این جنایات بستهاند.
حسینعلی شهریاری ادامه داد: تا کنون فلسطینیها بیش از ۱۵ هزار شهید که پنج هزار تن از آنان کودک بوده و حدود سه هزار تن زنان هستند را در راه مقاومت تقدیم کردهاند؛ ولی سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری هیچ عکسالعملی در قبال این جنایات نداشتهاند؛ بویژه آمریکای جهان خوار نه تنها نسبت به این جنایات واکنشی نداشته؛ بلکه تثبیت کننده این رژیم خون خوار نیز است.
وی اظهار کرد: طبق قانون سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیشگیری در اولویت قرار دارد، دولتمردان نتوانستند قانونی که پیشبینی شده را آنطور که باید عملیاتی کنند اکنون تمام امکانات و تجهیزات فراهم است.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: برای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شامل شهرهای زاهدان خاش سراوان ۵۲۰ میلیارد تومان در ۲ سال اخیر با ارز ترجیحی اعتباری پیرامون خرید دستگاههایی مانند امآرآی، پت اسکن و دستگاههای شتاب دهنده انرژی تخصیص یافته که اینها نزدیک به یک سال است در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان وارد شده اما نصب و بکارگیری نشده که تقاضای ما بکارگیری و وارد مدار شدن هر چه سریعتر این تجهیزات است.
وی افزود: شاید گاهی اوقات مشکل مالی داشتیم که خواهان یاری رساندن از سوی استاندار سیستان و بلوچستان در این زمینه هستیم تا با اقدامات به موقع موضوع تشخیص، پیشگیری و درمان را در دستور کار قرار دهیم.
شهریاری گفت: تمام تلاش ما این است بیماران سیستان و بلوچستان در این استان درمان شوند نه اینکه به استانهای دیگر مانند تهران سفر کرده و در آنجا سرگردان باشند، تمام خدمات و تجهیزات در استان فراهم شده باید فرهنگسازی و اعتمادسازی برای مردم ایجاد شود که درمان خود را در این استان پیگیری کنند.
مردمی بودن لازمه اقتصاد در سیستان و بلوچستان
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با بیان اینکه در اقتصاد توجه به بخش مردمی مهم است، اظهار کرد: هر کجا مردم پای کار باشند آن کار با موفقیت پیش میرود.
محمد کرمی افزود: ما یک جسم و یک روح داریم زمانی یک جسم شرایط آن فراهم نباشد یا روح شرایط کامل را نداشته باشد جسم دچار آسیب میشود بر این اساس افتتاح نخستین مرکز پیشگیری کنترل و درمان سرطان جنوب شرق کشور در زاهدان به مثابه این عمل است که باید تشخیص و پیشگیری در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی مردم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تکیه بر تولیدات داخل کشور داریم و بخش کشاورزی میتواند به عنوان مهمترین بخش در عرصههای اقتصادی کشور نقش ایفا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: اگر پیشگیری به موقع و درست باشد بیماری رخ نمیدهد باید در درمان به این نکته مهم توجه کرد که به سمت درآمد پیش نرویم بالاترین گردش مالی برای درمان است در حالیکه اگر پیشگیری شود این چنین نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد در سیستان و بلوچستان باید مردمی باشد، تاکید کرد: این استان به هیچ وجه محروم و فاقد امکانات نیست؛ بلکه دارای ظرفیتهای بسیاری است که باید از آنها بهره کافی را برد.
