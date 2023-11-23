هادی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته بسیج بیان کرد: شرکت در جشنواره‌هایی همانند جشنواره رسانه‌ای ابوذر علاوه بر اینکه منجر به معرفی عکاسان، خبرنگاران، نویسندگان و نیروهای نخبه به جامعه می‎‌شود می‌تواند توجه نخبگان رسانه‌ها را به سوی محورهایی مثل خانواده، سبک زندگی ایرانی اسلامی، امیدآفرینی و بسط نشاط در جامعه معطوف کند و تعالی اجتماعی را رقم بزند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس افزود: رسانه‌ها باید زبان گویای مردم و انعکاس‌گر مشکلات آنها بوده و بخشی از وظیفه جهاد تبیین به خصوص امیدآفرینی و مطالبه گری را بر دوش بکشند.

وی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در پیگیری مسائل جامعه خاطرنشان کرد: اگر رسانه‌ها تریبون مردم و بیان کننده ارزشهای انقلابی باشند و مطالبه گری را بر انفعال ترجیح بدهند بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود و به تحقق اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب نزدیک‌تر خواهیم شد.

۲۰ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره است

جشنواره رسانه‌ای ابوذر برای نهمین سال متوالی در سطح کشور و برای ششمین سال در استان فارس در بخش‌های خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، یادداشت، کاریکاتور، موشن‌گرافیک، فیلم خبری، پادکست و عکس برگزار خواهد شد.

فراهم نمودن زمینه معرفی و حمایت از فعالیت‌های فاخر و آثار ارزشمند اصحاب رسانه، افزایش کمی و کیفی تولید محتوا، ایجاد فرصت نقش‌آفرینی برای دلسوزان عرصه رسانه، شناسایی افراد رسانه‌ای دارای مهارت‌های ویژه برای فعالیت در عرصه‌های گسترده‌تر، فراهم نمودن زمینه پیگیری و پاسخگویی مسؤولین در باب آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و جریان‌سازی رسانه‌ای از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

هر فرد می‌تواند در سه بخش و در هر بخش حداکثر سه اثر را برای شرکت در جشنواره ارسال کند و شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی، رسانه و گروه‌های جهادی، شیراز شهر راز، ورزش و امیدآفرینی و رسانه و جبهه مقاومت محورهای ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان فارس هستند.

بیستم آذر ماه امسال آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر است و تنها آثاری قابلیت شرکت در جشنواره را دارند که در نشریات کشوری و استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری و فضای مجازی منتشر شده باشد.

برگزیدگان این جشنواره به مرحله کشوری راه خواهند یافت و اختتامیه مرحله استانی این جشنواره در مراسمی برگزار و از برترین‌های بخش‌های مختلف با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را از طریق رایانامه aboozarfars@chmail.ir و یا شماره ۰۹۳۷۴۸۵۷۹۳۰ در پیام‌رسان ایتا و واتساپ محدثه کریمی دبیر ششمین دوره جشنواره ابوذر استان فارس ارسال نمایند.