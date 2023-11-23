زهرا عنایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و تصاویر ماهوارهی هواشناسی؛ از عصر امروز با گذر امواج تراز میانی جو بر میزان ابرناکی در سطح استان افزوده و تا اواخر وقت جمعه ادامه دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین طی این مدت شاهد افزایش سرعت وزش باد در نواحی شمالی و شرقی توأم با خیزش گردوخاک خواهیم بود و از روز یکشنبه هفتهی آتی، وزش باد به نسبت شدید در سطح استان پیشبینی میشود.
وی گفت: ضمن اینکه تا ظهر سهشنبه هفته آینده، دما به صورت تدریجی افزایش خواهد یافت.
عنایتی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا جمعه قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش باد با احتمال گردوغبار پیش بینی کرد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۵- درجه سلسیوس سردترین و تایباد با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۲ و ۱۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد و بیشترین میزان بارندگی به ترتیب از ایستگاههای هواشناسی نیشابور ۵۸ کیلومتر بر ساعت و درگز ۴.۳ میلیمتر گزارش شده است.
نظر شما