دشمن باجنگ نرمی که به راه انداخته اعتقادات مردم رانشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ایمانی، عصر پنجشنبه در مراسم عطرافشانی و گلباران گلزار مطهر شهدا امامزاده عبدالله (ع) گرگان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد اظهار کرد: امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار تشکیل بسیج مستضعفین شدند.

وی با اشاره به اینکه حفظ و حراست از میهن اسلامی وظیفه ذاتی نیروهای مسلح است، افزود: با توجه به اینکه بسیجیان در این راستا مأموریتی نداشتند اما نیت الهی آنها سبب شد در کنار نیروهای مسلح به مقابله با دشمنان بپردازند.

مسؤول نمایندگی ولی فقیه سپاه نینوا گلستان با اشاره به اینکه شهدای بسیجی جهت اعتلای دین و انقلاب جان خود را فدا کردند و آنها با این کار به وظایف خود عمل کردند، گفت: اکنون در این برهه از زمانی که قرار داریم وظیفه ما سنگین‌تر از زمان ابتدای انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی دشمن با ابزار سخت به مقابله با انقلاب پرداخت، اظهار کرد: اکنون دشمن با ابزار نرم دین و اعتقادات مردم خصوصاً جوانان را نشانه گرفته است و سعی دارد خانواده و فرزندان را از آرمان‌های انقلاب دور کند.

ایمانی اظهار کرد: در جنگ نرم یکی از بهترین راه برای مقابله با دشمن آشنایی با اهداف شهدا است چراکه همه آنها دارای یک هدف مقدس و الهی بودند.

وی ادامه داد: و مشاهده خاطرات و اعتقادات آنها بسیار مهم است و باید سرلوحه زندگی قرار گیرد.

مسؤول نمایندگی ولی فقیه سپاه نینوا گلستان گفت: امروزه اگر رزمندگان مقاومت از اسلام و قرآن در حال دفاع هستند به دلیل اطاعت از امام، رهبری و اهل بیت عصمت و طهارت است.