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۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

کنگره «شهدای غریب اسارت» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

کنگره «شهدای غریب اسارت» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

یاسوج_ استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کنگره «شهدای غریب اسارت» در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی احمدزاده افزود: کنگره غریب اسارت با هدف معرفی زوایای دیگری از حماسه‌ها و استقامت‌های دوران دفاع مقدس در نوع خود نوآورانه و ارزشمند است.

وی ابراز داشت: ۱۰ شهید غریب اسارت این استان که به طریق مختلف به دست دشمن شهید شدند، شناسایی شدند.

استاندار نصب تصاویر مبارک شهدای غریب اسارت و نامگذاری معابر و میادین شهرها را ضروری دانست و گفت: این موضوع مهم مورد اهتمام جدی در استان قرار می‌گیرد.

احمد زاده زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را یکی از بزرگترین توفیقات مسئولان نظام جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای غریب استان در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 5948291

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