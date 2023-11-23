به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی احمدزاده افزود: کنگره غریب اسارت با هدف معرفی زوایای دیگری از حماسه‌ها و استقامت‌های دوران دفاع مقدس در نوع خود نوآورانه و ارزشمند است.

وی ابراز داشت: ۱۰ شهید غریب اسارت این استان که به طریق مختلف به دست دشمن شهید شدند، شناسایی شدند.

استاندار نصب تصاویر مبارک شهدای غریب اسارت و نامگذاری معابر و میادین شهرها را ضروری دانست و گفت: این موضوع مهم مورد اهتمام جدی در استان قرار می‌گیرد.

احمد زاده زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را یکی از بزرگترین توفیقات مسئولان نظام جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای غریب استان در دستور کار قرار گرفته است.