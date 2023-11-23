به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر پنج شنبه در نشست صمیمی با جوانان گام دوم انقلاب اسلامی دماوند که در محل فرمانداری این شهرستان و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند؛ «نزدیک قله هستیم؛ خستگی و نا امیدی ممنوع» و بدانید که گام دوم انقلاب ما را باید به نوک قله برساند و تنها نباید گام دوم را به عنوان یک مطلب قلمداد کرد.

وی ادامه داد: گام دوم انقلاب، مسیر حیات و حرکت انقلاب است و شما جوانان که گام دوم انقلاب اسلامی را انتخاب کرده‌اید، باید با تمام وجود این کلام را لمس کنید و آشنا باشید که چه مفاهیم بزرگ و اتفاق مهمی را می‌توان رقم زد و بدانید که چه بار مسئولیتی مهم‌تر از گام اول دارید.

وزیر کشور با اشاره به اینکه درست است گام اول انقلاب، گام مهمی بوده ولی اگر گام دوم نباشد گام اول به ثمر نمی‌نشیند، بیان کرد: شما جوانان که گام دوم را انتخاب کرده‌اید باید به اهداف آن نیز مسلط باشید و خود را برای اهداف بلند آن آماده کنید؛ گام دوم انقلاب گرچه از یک طرف از گام اول انقلاب ساده‌تر شده باشد اما از یک طرف پیچیده‌تر است و باید آگاهانه‌تر گام برداشت.

وحیدی با بیان به اینکه امروز شرایط کنونی جامعه پیچیدگی بیشتری نسبت به دوران قبل از انقلاب و ایام نخست انقلاب دارد، گفت: دوران دفاع مقدس دوران بسیار سخت بود ولی پیچیدگی‌های امروز را نداشت؛ این دوره به جهت پیچیدگی‌ها نیاز است به گفته رهبر معظم انقلاب، حال تبیین را بشناسیم تا بتوان توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

وی ادامه داد: اگر گام دوم را بخوبی بشناسیم قطعاً راه ساده‌تر می‌شود و اگر نشناسیم کار سخت‌تر خواهد شد؛ امروز جوانان گام دومی باید همه جوانب را در نظر بگیرند چراکه به واسطه فضای مجازی و فرهنگ‌های باطلی که به کشور سرازیر می‌شود، اگر آگاهانه عمل نکنید، کار مشکل می‌شود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه اکنون برخی از جوانان ما تحت فشار هستند و فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای فروپاشی جوانان از درون است، گفت: دشمن تور انداخته و برخی را نیز صید کرده است و این شما هستید که باید با اخلاق، ایجاد کشش و با نشان دادن ظرفیت‌های بزرگ کشور با این مهم مقابله کنید.

وحیدی افزود: جوانان گام دومی انقلاب مهم‌ترین اقدامشان این است که نگذارید کسانی که به هر دلیل در این فضا قرار گرفته‌اند، در این فضا بمانند که تحت این مهم هم اندیشی می‌خواهد و این مهم نیازمند جهاد تبیین است.

وی فلسفه جمهوری اسلامی را انسان سازی دانست و گفت: جوانان با همت خود می‌توانند انسان‌های فرهیخته شوند؛ آینده دنیا، بشریت و جهان به نقاط احساس رسیده است و این شما هستید که باید زمانه را خوب بشناسید؛ دشمن روح و ذهن انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نباید در این راه کم بگذارید و باید ابتدا از خودتان شروع و خودتان را تقویت کنید.