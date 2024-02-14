به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فرهنگ عمومی کشور و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، اعلام کردند با امضای تفاهمنامه‌ای، همکاری‌های خود را در عرصه‌های توسعه صنایع خلاق و تحقق سبک زندگی اسلامی‌ایرانی و حرکت به سمت شاخص‌های تمدنی گام دوم انقلاب اسلامی، توسعه می‌دهند.

این‌تفاهمنامه دیروز ۲۴ بهمن و در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضای این‌شورا، به امضای سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی رسید.

ایمانی خوشخو گفت: پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی تنها پارک تخصصی در حوزه صنایع فرهنگی و هنری است که در گستره ملی و با پشتوانه جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کند و امیدواریم بتوانیم در قالب این همکاری‌های جدید، به شورای فرهنگ عمومی و ارتقای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی کمک کنیم.

امامی با اشاره به بیانیه «بازار پردازی صنایع فرهنگی» که در جلسه ۷۶۷ و در بهمن ۱۴۰۰ مصوب شده، گفت: این همکاری تازه برای کمک به ارتقای فرهنگ عمومی در بستر زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق کشور شکل گرفته است.

شناسایی قابلیت‌های صنایع فرهنگی و خلاق کشور و نقش آنها در اشتغال و توسعه، تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین و معرفی مزیت‌های نسبی استان‌ها در جهت اعتلای فرهنگ و هنر، تبیین و ترویج مفاهیم، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، برگزاری رویدادها و نشست‌های فرهنگی، اجرایی کردن طرح نام‌گذاری روز فناوری‌های نرم و صنایع خلاق در تقویم فرهنگی کشور و فرهنگ سازی در مورد آن، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات فرهنگ عمومی و حوزه‌های صنایع فرهنگی و… از جمله موضوعاتی است که قرار است شورای فرهنگ عمومی و پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در مورد آنها همکاری مشترک داشته باشند.