انتشار «رویای سفر، وین» برای گردشگران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیاز به توسعه مقاصد سفر امن در نقاط مختلف جهان از یک سو و اهمیت جلب رضایت مسافران و علاقه‌مندی آنها به کتاب‌های راهنمای مؤثر و کارآ از سوی دیگر، این مجموعه را بر آن داشت تا در این فصل نسبت به تهیه جلد دیگری از مجموعه ذیربط اقدام شود. از این رو یکی از شرکت‌های گردشگری با همکاری گروه نویسندگان و هنرمندان از جمله راهنمایان گردشگری در مقاصد موردنظر، این‌بار اقدام به تولید محتوای باارزش و به‌روز برای مسافرین پایتخت کشور اتریش، وین کرده‌است.

این مجموعه به منظور «آموختن بهتر» و «خلق خاطرات شیرین‌تر از سفر» تدوین می‌شود و حاصل تولید محتوای ناب و دقیقی‌است که از سوی تیمی مسئول برای سلایق مختلف مسافران ایرانی شخصی‌سازی شده است.

در چهارده فصل مندرج در این کتاب، گردشگران ایرانی خواننده روایات مختلفی از جغرافیا و تاریخ اتریش و وین، روابط میان ایران و اتریش، معرفی محله‌ها، بناها، موزه‌ها، پارک‌ها و انواع خوراک و منتخبی از رستوران‌ها و کافه‌ها خواهند بود. در این کتاب هم‌چنین توجه خاصی به هنر موسیقی، ادبیات و سینما در این شهر، بسیاری از مراکز خرید و تقویم رویدادهای آن شده است.

معرفی جغرافیای محصور اتریش و واکاوی موقعیت وین در آن، مرور تاریخ و شرح ریخت‌شناسی این شهر در دوره‌های مختلف از استقرار اولیه تاکنون، وقایع‌نگاری موازی ایران و اتریش و بررسی رد پای فرهنگ و هنر ایران در این کشور، وصف ملاقات مشاهیر دو کشور و سفرنامه‌های ذیربط از خواندنی‌ترین بخش‌های این کتاب هستند.

خاطره پرسه در وین، بی‌شک از رویایی ترین بخش‌های این سفر است. در پنجمین فصل کتاب شما با بخش قابل توجهی از محله‌های وین و دیدنی‌ترین مقاصد آنها آشنا خواهید شد. سه نقشه‌راه مسیرهای سلطنتی، تاریخ و هنر و باغ تا بازار با ذکر اهم موقعیت‌های مسیر و زمان گشت، لذت محله‌گردی را برای خواننده کتاب افزون می‌کنند.