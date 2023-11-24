موج صهیونیسم ستیزی دنیا را فرا گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد اسماعیل نیا در خطبه خطبه اول به تفسیر آیه ۱۴۶ آل عمران پرداخت و گفت: پیامبران همواره مجاهدانی از خود گذشته در اطراف آنها بودند که در راه خدا می‌جنگیدند و در برابر مشکلات که به آنها می‌رسید سست نمی‌شدند و تن به تسلیم نمی‌دادند. تاریخ انبیا مملو از مبارزه با ظالمان است مقاومت درس انبیا و اولیا است.

وی بیان اینکه بسیجی مصداق ربیون در این آیه است، عنوان کرد: شاخص‌های بسیجی نمونه کار برای خدا، ولایتمداری، اطاعت پذیری، شجاعت، صبر انقلابی و خسته نشدن می‌باشد. اگر این ویژه گیها بر مردمی حاکم شد هرگز شکست نمی‌خورند.

امام جمعه شهرستان پارسیان در خطبه دوم ضمن تبریک سالروز تشکیل بسیج، بسیج را ابتکار بی‌نظیر حضرت امام دانست و بیان داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فتح الفتوح امام پرورش جوانان بسیجی بود ایشان تقویت پایگاه‌های بسیج در شهرستان و همکاری بیشتر ادارات نهادها و خواص جامعه با بسیج را به عنوان انتظارات خود بیان کرد.

وی ۱۳ جمادی الاولی به روایتی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت گفت و افزود: بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای هوافضا پیام‌های مهمی داشت.

حجت‌الاسلام اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: رونمایی از تولیدات جدید هوافضای ایران مقارن با شکست اسرائیل در غزه نشان دهنده ادامه دار بودن پیشرفت ایران اسلامی در تمامی حوزه‌ها خصوصاً دفاعی است همچنین قدرت کم نظیر نظامی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.

حجت‌الاسلام اسماعیل نیا در تحلیلی پیرامون وقایع غزه گفت: جنایات ضد بشری اسرائیل و انفعال و سکوت مجامع بین المللی و کشورها احساسات ضد صهیونیستی را به شکل غیر قابل انتظاری در جهان به وجود آورد موج صهیونیسم ستیزی در آمریکا اروپا آفریقا و کشورهای عربی اسلامی به اوج رسانده و آنها هرگز نمی‌توانند آبروی رفته خود را به جوی برگردانند.

به گفته وی، از سوی دیگر ابهت ساختگی نظامی آنها در هم شکست امروز سخن از امکان ریشه‌کنی اسرائیل نیست بلکه سخن از تعجیل و تسریع ریشه کنی اسرائیل است. به زودی نام اسرائیل به دست جوانان فلسطینی و حزب الله و جبهه مقاومت از نقشه جغرافیا حذف خواهد شد.

امام جمعه پارسیان تصریح کرد: سه‌شنبه سالروز شهادت شهید فخری‌زاده و روز فناوری ایران ساخت را گرامی می‌داریم. در استقلال اقتصادی نقش مصرف تولید داخلی و افتخار کردن مردم به تولید ایرانی نقش بسیار مهمی است که وظیفه همه ماست.

وی در پایان به مسئله‌ای مرتبط با شهرستان اشاره کرد و گفت: کمبود آسفالت در شهر پارسیان مردم شریف ساکن آن را رنج می‌دهد اکثر کوچه‌های شهر خاکیست در بارندگی گل و لای در غیر بارندگی گرد و غبار مردم را می‌آزارد انتظار از مسئولان پیگیری جدی این مسئله است.