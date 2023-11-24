۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

امام جمعه شیراز:

هرگاه خطری متوجه نظام شده بسیج مردمی به میدان آمده است

هرگاه خطری متوجه نظام شده بسیج مردمی به میدان آمده است

شیراز - امام جمعه شیراز گفت: شجره طیبه بسیج برآمده از دل مردم بوده و به همین خاطر هرگاه در این ۴ دهه خطری از سوی دشمن متوجه ایران اسلامی شده بسیج مردمی به صورت خودجوش به میدان آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته شیراز اظهار داشت: برای سال‌های سال دشمنان از ارتش رژیم صهیونیستی ارتشی شکست ناپذیر ساخته بودند که با عملیات طوفان الاقصی سست و لرزان بودن این رژیم غاصب و آسیب‌پذیر بودن گنبد آهنین به همگان اثبات شد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: تعدادی از جوانان محور مقاومت دست خالی طومار رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در هم پیچیدند و تمام هیمنه و یال و کوپال نظام سلطه و رژیم صهیونیستی ریخت.

آیت الله دژکام گفت: قطعاً اسرائیل جنایتکار هرچه عمق جنایات خود در غزه را بیشتر کند و خون انسان‌های بی گناه بیشتری را بر زمین بریزد برای این رژیم خونخوار آبروریزی بیشتری در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در جریان عملیات طوفان الاقصی تعداد کمی نیروی مبارز فلسطینی اما مخلص و مؤمن در مقابل تمام لشکر اسرائیل پیروز شد و قطعاً سرنوشت این رژیم اشغالگر شکست به دست خود مردم خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین ضمن گرامیداشت پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل (ره) گفت: حکومت جمهوری اسلامی که مردم خودشان آن را شکل داده‌اند باید همواره مردمی باشد و بنا نیست که مردم کنار گذاشته شوند و فقط عده‌ای حکومت کنند.

آیت الله دژکام افزود: امروز بخش بزرگی از بحث مردم سالاری دینی مد نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب با بسیج تأمین می‌شود و ما در طول این چهار دهه بارها دیده‌ایم که هر گاه خطری خواسته متوجه نظام شود بسیج یعنی خود مردم به میدان آمده و دشمن را به کنار زده‌اند.

