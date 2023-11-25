تاثیر شگرف مفاخر اردبیل بر فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی در آئین بزرگداشت مقام فرهنگی و ادبی عسگر شاهی اردبیلی اظهار کرد: تردیدی نیست که استان اردبیل، خطه‌ای مفاخرخیز است، از شیخ صفی‌الدین تا محقق اردبیلی و استاد شاهی زاده اردبیلی، بسیاری از فرهیختگان، مفاخر و مشاهیر این دیار، تأثیر قابل توجهی بر فرهنگ ایران داشته و دارند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: استاد شاهی اردبیلی در آثار خود معارف حکمی و عرفانی را به نیکویی درآمیخته و به دقت استنادات و شواهد خویش را نیز بیان کرده است.

وی ادامه داد: آنچه استاد شاهی بیان می‌کند در حقیقت از درون او می‌جوشد و می‌خروشد و این از خصایل حکیمان است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پایان گفت: استاد شاهی اردبیلی از آن دست استادانی است که گذشته پرافتخار ما را با امروز پیوند می‌زند تا ارتباط ما با فرهنگ و اندیشه غنی و پرافتخار ایران زمین همواره پایدار بماند.

در ادامه این مراسم کاظم نظری بقا عضو انجمن حافظ اردبیل، غزلی را که درباره استاد شاهی سروده بود برای حاضران قرائت کرد.

آشنایی جوانان با اندیشه حسینی در شعر استاد شاهی

سپس علیرضا عبدی معاون وزیر آموزش و پرورش پیام وزیر به این آئین را قرائت کرد و گفت: استاد شاهی اردبیلی، در اشعار خود تصویر باشکوهی را از امام حسین (ع) ترسیم کرده که حماسه ساز و قهرمان همه عرصه‌ها است لذا بخش زیادی از نوجوانان و جوانان اردبیل و حتی ایران از طریق اشعار او با امام حسین (ع) آشنا شده‌اند.

شاهی و ورود به ساحت‌های فرا عقلی

منوچهر صدوقی سها، مدرس حکمت و عرفان اسلامی نیز در این آئین با تأکید بر اینکه شعر از اندیشه جدا نیست، شعر ساختنی نیست و آمدنی است، گفت: وقتی کتاب استاد شاهی اردبیلی با عنوان «از ابتدا تا ابتدا» را دیدم با شاعری مواجه شدم که علیرغم شاعری دارای مطالب عرفانی و حکمی‌اند و به ساحت فرا عقل نیز وارد شده‌اند.

وی تأکید کرد: در کتاب «از ابتدا تا ابتدا» مطالب قابل تأملی وجود دارد که قابل استفاده و شرح و توضیح است. از جمله اینکه در این کتاب، عنوان «عبور از عقل» را مطرح کرده‌اند که حاکی از آن است که ایشان عقل را از ساحت مرسوم آن خارج کرده و به ساحت فراعقل وارد شده‌اند.

استحکام و اصالت شعری استاد شاهی

اسماعیل امینی استاد زبان و ادب فارسی نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: آثار ادبی استاد شاهی ضمن حفظ استحکام و اصالت شعری، برای عموم مردم قابل درک و فهم است و دارای نشاط و سرزندگی خاصی نیز هست از این رو شعر و اندیشه این استاد برجسته کشور تأثیر قابل توجهی روی نسل‌های جدید ایران برجای گذاشته است.

در ادامه علیرضا قزوه شاعر و محقق ادبی، ابیاتی از اشعار خود را قرائت و به استاد شاهی تقدیم کرد.

استاد عسگر شاهی اردبیلی نیز در مراسم طی سخنانی ضمن تقدیر از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در برگزاری این آئین بزرگداشت، طی سخنان کوتاهی به اهمیت و جایگاه شعر و شاعری در جهان هستی پرداخت و برخی نکات حکمی و عرفانی کتاب «از ابتدا تا ابتدا» را شرح و توضیح داد.

در پایان این آئین، نشان زرین و لوح تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، هدیه‌ای از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و لوح تقدیر و هدیه وزیر آموزش و پرورش به این شاعر و ادیب برجسته کشور اهدا شد.