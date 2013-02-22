آثار سوء تقلید فرهنگی از دید احادیث

به گزارش خبرگزاری مهر، انسان موجودی اجتماعی است و افراد هستند كه جوامع را می سازند، پس افعال و حركات افراد نیز نشانگر فرهنگ، اقتدار و شوكت یك جامعه است. اگر افراد جامعه افرادی سختكوش، عالم و در مسیر رشد و سازندگی باشد از نظر فرهنگی در بین جوامع مطرح می شوند، اما اگر جامعه مصرف گرا، خودنما و بیمارگونه باشد مورد هجوم بیگانه قرار می گیرند.

یکی از راههای نفوذ به دیگر کشورها انتقال فرهنگ بیگانه به آنهاست و متاسفانه در شرایط امروز جهان نفوذ فرهنگ غربی در سطح وسیعی در دیگر جوامع رخ می دهد. اما ما به عنوان یک جامعه مسلمان باید بدانیم آموزه های دینی ما با تقلید از بیگانه و شبیه کردن خودمان به آنها مخالف است. در همین باره رسول خدا (ص) می فرماید: كسی كه خود را شبیه غیرمسلمان در آورد و استقلال فرهنگی خود را از دست بدهد از ما نیست.(1)

بعضی از افراد در جامعه در طرز لباس پوشیدن خوراك و آداب و رسوم، غربیها را سرمشق و الگوی خود قرار می دهند كه این الگوها برای زندگی ما مسلمانان بجا و شایسته نیست و شان و منزلت انسانی ما را دچار سقوط می كند که موارد زیادی قابل شمارش است.

به عنوان مثال متاسفانه چند سالی است برخی افراد به تقلید و پیروی از فرهنگ بیگانه و تحت تاثیر غربی ها همانند آنان در منازل و معابر عمومی سگ به همراه خود دارند تا جایی كه گاهی برخی این كار را یك ارزش، تجدد و نوگرایی به حساب می آورند و این كار را نشانه پیشرفت خود می دانند در حالی كه دین اسلام در همه زمینه ها به فكر ما بوده است. در حدیثی حضرت علی (ع) می فرماید: از نزدیك شدن به سگها بپرهیزید.(2) رسول خدا (ص) هم می فرماید: خانه ای كه در آن سگ هست فرشتگان وارد نمی شوند.(3)

یكی از آثار اجتماعی تقلید فرهنگی، سلطه فرهنگ بیگانه و نفوذ آن بر اقشار مختلف جامعه و مردم است. وقتی ملتی از فرهنگ خود تبعیت نكند و از اصل و مكتب خود دور بماند در دام نفوذ و سلطه بیگانه گرفتار می شود كه راه بازگشت برایش سخت و دشوار می گردد. جامعه وقتی مصرف گرا باشد و مصرف او به حد اسراف و تبذیر برسد در همه سطوح زندگی محتاج بیگانگان خواهد بود.

مصرف لباس های خارجی، جنس های زینتی و آرایشی، اسباب و لوازم منازل و تجملی كه از خارج وارد می شوند انسان را به بیگانه محتاج می كند. برخی افراد حتی برای رسیدن به این دستاوردهای بیگانه متحمل ضرر و زیان و توسل به بی قانونی و قاچاق نیز می شوند.

حضرت علی(ع) می فرماید: پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهند تا زمانی كه از فرهنگ و آداب و رسوم مانند پوشیدن لباس و غذا خوردن و ... از كافران تقلید نكنند و اگر در آداب از بیگانگان پیروی كردند خداوند آنان را ذلیل می گرداند.(4)

یابد بدانیم وقتی فردی فكر و ذكرش تغییر لباس، مد، دكوراسیون و وسایل منزل باشد از خداوند غافل می شود و این امری بسیار هلاكت بار است.

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1- نهج الفصاحه، ص 509

2- بحارالانوار ج 82 ص 54

3- حجه البیضاء ج 1، ص 110

4- بحارالانوار ،ج 79