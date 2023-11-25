ماهواره خیام از مناطق سیل زده تصویربرداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فضایی ایران در راستای پایش منابع آبی کشور و بارندگی‌های چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور، با استفاده داده‌های ماهواره خیام اقدام به پایش مناطق مختلف کشور کرده است.

در این پایش، ماهواره خیام با دریافت فرمان از ایستگاه زمینی، از بخش‌های مختلف استان‌های لرستان و خوزستان به ویژه شهر معمولان و روستاهای پیرامون آن، با دقت بسیار خوبی تصویربرداری کرده و کارشناسان سازمان فضایی ایران اقدام به تحلیل داده این تصاویر کردند.

بر اساس داده‌های گردآوری شده، ده‌ها نقطه در استان‌های لرستان و خوزستان بخصوص حاشیه رودخانه‌های کشکان و کرخه، قبل و بعد از بارندگی‌های اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاطی که با طغیان رودخانه رو به رو شده بودند مشخص شدند.

گزارش کامل این ارزیابی‌ها در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفته است تا این ستاد به منظور رسیدگی به مناطق آسیب دیده و برنامه‌ریزی برای بارش‌های آینده، بتواند دقیق‌تر عمل کند.