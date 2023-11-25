نمایشگاه پکن میزبان زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این هفته سه محصول خاص خراسان جنوبی در نمایشگاه مواد غذایی چین ارائه می‌شود.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با بیان این مطلب توضیح داد: در دهه اول آذر، سه محصول خاص و اقتصادی استان شامل زرشک، زعفران و عناب در بسته‌های جذاب، شکیل و با درج مشخصات در نمایشگاه بزرگ مواد غذایی جهان، در کشور چین و شهر پکن معرفی و ارائه می‌شود.

حسینی هدف از این کار را معرفی محصولات غذایی استان، بازاریابی و جذب مشتری بیان و اضافه کرد: نمایشگاه از شش تا ۱۰ آذر برپا و برای اولین بار است که خراسان جنوبی نیز در بزرگ‌ترین نمایشگاه مواد غذایی جهان شرکت می‌کند.

وی حضور خراسان جنوبی و ارائه محصولات ارزشمند استان در این نمایشگاه را از دستاوردهای دومین جشنواره زرشک خراسان جنوبی بیان کرد و گفت: اتاق تعاون استان با دعوت کشور میزبان و به صورت رایگان در نمایشگاه حضور می‌یابد و شرکت در نمایشگاه، غرفه و … هیچ هزینه‌ای برای خراسان جنوبی نداشته است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: حضور خراسان جنوبی در این نمایشگاه، مقدمه‌ای برای معرفی بیشتر، جذب بهتر سرمایه گذار و تقاضا برای محصولات استان به ویژه این محصولات شود.