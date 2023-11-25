ایراد شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه اخیراً مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبه‌ای درباره افزایش سن بازنشستگی داشت، نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه چیست، گفت: این موضوع در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است. ما برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با توجه به حجم زیادی که برنامه دارد و بتوانیم در زمان قانونی اعلام نظر کنیم، ۱۵ جلسه غیررسمی برگزار کردیم‌.

وی درباره نظر احتمالی شورای نگهبان به این مصوبه، بیان کرد: هنوز این مصوبه در شورای نگهبان بررسی نشده و به محض بررسی اعلام نظر خواهیم کرد. این مصوبه موافقان و مخالفانی دارد و الان نمی‌توانم نظر احتمالی شورای نگهبان را هم اعلام کنم.

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس که در مجلس تصویب شده بود، در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: در این اصلاح به انتهای بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس عبارت ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است، اضافه می‌شود.

وی در ادامه، بیان کرد: خارج از کشور بودن همسر یا فرزندان داوطلبان انتخابات مجلس فی‌نفسه نمی‌تواند باعث ردصلاحیت شود. قانون نسبت به خود شخص تاکید و تصریحی دارد، اما نسبت به این موضوع ورودی نکرده است.

۳۲۸ نفر در آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند

طحان نظیف درباره آزمون کتبی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: هفته گذشته آزمون کتبی خبرگان رهبری برگزار شد و از ۳۲۸ نفر که به آزمون کتبی دعوت شده بودند، اکثریت حضور داشتند و فکر می‌کنم ۶۹ نفر هم غایب بودند.

وی ادامه داد: افرادی که حضور پیدا کردند، از شیعه و سنی بودند و آن‌هایی که نیاز نداشتند، طبیعتاً حضور پیدا نکردند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در یک یا دو هفته آینده آن کسانی که در ادوار گذشته در آزمون کتبی قبول شده‌اند، برای مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد و کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند، در فرایند تصحیح اوراق قرار دارند و تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.

وی درباره برنامه‌های شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات، گفت: از ابتدای سال جلساتی با دستگاه‌های مختلف درباره موضوع انتخابات داشتیم. تصور ما این است که اگر در چارچوب قانون همگی به وظایف خود عمل کنیم، در افزایش مشارکت هم تأثیرگذار خواهد بود.

طحان نظیف درباره شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان مجلس، گفت: شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس برای اولین بار در این دوره اجرایی می‌شود. یکی از مؤلفه‌های اصلی تأیید صلاحیت نیز سلامت اقتصادی داوطلبان است، برای مثال آنان نباید جزو بدهکاران کلان بانکی باشند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شد و لازم‌الاجرا است و مزیت‌هایی در راستای احقاق حق داوطلبان و مردم داشت.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت نام از جمله نکات مثبت این قانون بود و برای مثال اگر مدرک تحصیلی فردی ایراد داشت، در این مرحله مشخص شد. به روزرسانی هایی هم برای تبلیغات انتخابات بر اساس این قانون شده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخواست‌هایی از شورای نگهبان ردصلاحیت حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود داشته است، گفت: فعلاً ثبت نام مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است و فقهای شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی می‌کنند. از سوی دیگر هنوز شورای نگهبان وارد بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نشده است.

طحان نظیف درباره موضع شورای نگهبان درباره انتخابات، گفت: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست اما ممکن است فعالان سیاسی به دلیل رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند، مطالبی را طرح کنند اما انتظار این است که موجب اخلال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها نشوند و اجازه دهند دستگاه‌ها ازجمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسؤولیتی را که به عهده دارند با دقت، آرامش و براساس قانون انجام دهند.

شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تأیید نکرد

وی ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی که پیش‌تر از سوی بنده عنوان شده بود، مواجه شد. به صورت تفصیلی و در گزارشی ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را اعلام خواهم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجلس درباره کاهش مدت خدمت سربازی، اظهار داشت: هنوز شورای نگهبان مصوبات مجلس درباره برنامه هفتم توسعه را به صورت رسمی دریافت نکرده است و پس از دریافت برنامه، موضوع را بررسی خواهیم کرد و سوابق موضوع را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ابهاماتی مواجه شد و باید از سوی مجلس رفع شود.

طحان نظیف بیان کرد: طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از دیگر مواردی است که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که این طرح با ایراداتی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

شکایت ۵۲۸۸ نفر از داوطلبان رد صلاحیت شده

طحان نظیف درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیأت‌های اجرایی، گفت: قانون برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳ مرحله را پیش‌بینی کرده‌است که یک مرحله از آن هیأت‌های اجرایی هستند که ترکیب آن در قانون آمده است، ۵ نفر از معتمدان مردمی و ۳ نفر از اشخاص حقوقی که باید اظهارنظر کنند و مرحله بعدی هیأت‌های نظارت استانی هستند.

وی ادامه داد: افرادی که در هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت شده باشند، می‌توانند به هیأت‌های نظارت اعلام شکایت کنند. محله بعدی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است که شورای نگهبان ۳۰ روز برای اظهارنظر فرصت دارد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: قانون برای اتقان و آسودگی بیشتر برای داوطلبان و مردم این ۳ مرحله را برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در نظر گرفته است، تا اگر داوطلبان نکته‌ای دارند شنیده شود.

طحان نظیف ادامه داد: در این دوره ۵۲۸۸ نفر از داوطلبان از طریق سامانه داوطلب اعتراض خودشان به نظر هیأت‌های اجرایی را برای هیأت‌های نظارت استانی ارسال کرده‌اند و حدود ۱۶۰۰ نفر هم شکایت نکرده‌اند.

طحان نظیف تاکید کرد: هنوز شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را در مرحله دوم یعنی بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس دریافت نکرده است. ما در مرحله اول ارائه مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب ایراداتی را به مصوبات گرفتیم، اما مصوبات اصلاح شده هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است.

درهای شورای نگهبان به روی همه احزاب، گروه‌ها و افراد باز است

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیأت‌های اجرایی چیست، گفت: اطلاعی از ادله، مستندات و مبانی کار هیأت‌های اجرایی ندارم که توضیح دهم چرا فردی ردصلاحیت یا عدم احراز یا فردی تأیید صلاحیت شده است که در دوره قبل ردصلاحیت شده بود.

طحان نظیف تاکید کرد: امیدواریم طبق قانون همه امکانات دولتی و عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها به صورت عادلانه در اختیار کاندیداها قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان داور است و درهای شورای نگهبان به روی همه احزاب، گروه‌ها و افراد در چارچوب قانون باز است.