کشف خودروی سرقتی در بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش صفیان صبح امروز در جمع خبرنگاران از کشف یک دستگاه خودرو پراید سواری مسروقه خبر داد.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۲ جانبازان با پیگیری و گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی و پیگیری مستمر موفق شدند یک دستگاه خودرو سرقتی را در سطح حوزه کشف و تحویل مال‌باخته نمایند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی بیان کرد: وسایل نقلیه خود را به سیستم‌های پیشگیری از سرقت مجهز کنید و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.