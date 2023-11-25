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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن خبر داد؛

کشف خودروی سرقتی در بروجن

کشف خودروی سرقتی در بروجن

شهرکرد_فرمانده انتظامی شهرستان بروجن از کشف یک دستگاه خودروی پراید مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش صفیان صبح امروز در جمع خبرنگاران از کشف یک دستگاه خودرو پراید سواری مسروقه خبر داد.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۲ جانبازان با پیگیری و گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی و پیگیری مستمر موفق شدند یک دستگاه خودرو سرقتی را در سطح حوزه کشف و تحویل مال‌باخته نمایند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی بیان کرد: وسایل نقلیه خود را به سیستم‌های پیشگیری از سرقت مجهز کنید و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5949193

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