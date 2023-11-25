کشف خودروی سرقتی در بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش صفیان صبح امروز در جمع خبرنگاران از کشف یک دستگاه خودرو پراید سواری مسروقه خبر داد.
وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۲ جانبازان با پیگیری و گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی و پیگیری مستمر موفق شدند یک دستگاه خودرو سرقتی را در سطح حوزه کشف و تحویل مالباخته نمایند.
فرمانده انتظامی شهرستان بروجن افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
وی بیان کرد: وسایل نقلیه خود را به سیستمهای پیشگیری از سرقت مجهز کنید و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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