کارگاه داستان حماسی آذر ماه امسال در گرگان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی، در خصوص برگزاری کارگاه داستان حماسی گفت: تولید آثار ادبی با رویکرد حماسی در ادبیات ایران، پیشینه‌ای کهن دارد و داستان‌های حماسی منظوم با عنوان خدای نامه و شاهنامه، از دیرباز در مرکز توجه هنرمندان و مردم کشورمان بوده است.

وی افزود: جشنواره ملی داستان حماسی با هدف ایجاد ارتباط بین ادبیات حماسی سنتی و مباحث و موضوعات روز کشور و جهان، در مسیر ترویج و ترغیب نویسندگان حرفه‌ای به نگارش داستان و رمان حماسی و همچنین تربیت نسل جدید نویسندگان در این عرصه گام برمی دارد.

کارشناس آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گلستان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های جنبی این جشنواره برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان‌ها است، گفت: در آذر ماه امسال، با مشارکت حوزه هنری گلستان، کارگاه تخصصی داستان حماسی با حضور بهزاد دانشگر دبیر علمی این جشنواره، در گرگان برگزار خواهد شد.