مسابقات کشتی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چندجانبه کشتی فرنگی با حضور تیمهایی از شهرستانهای بهبهان، دهدشت، دیلم، گناوه، خورموج، اهرم، آکادمی بوشهر و باشگاه مقاومت برگزار شد.
این دوره از مسابقات با حضور ۲۰۰ نفر کشتی گیر، در خانه کشتی شهید برادران میر سنجری شهرستان بوشهر برگزار شد.
مسابقات چندجانبه کشتی فرنگی با حضور جانشین فرماندهی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر، رئیس هیأت کشتی این استان، سرهنگ روح الله فرزین مسئول تربیت بدنی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر و خانوادههای ورزشکاران حضور برگزار شد.
در پایان این رقابتها به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.
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