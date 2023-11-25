«بچه مسجدی بودن»رمز عاقبت بخیری/«بسیج»و«مسجد»بهترین راهبران زندگی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: گروههای جهادی این روزها در اغلب جبههها فعال هستند و با تخصصی که دارند در حال خدمت رسانی به مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر هستند. اغلب این گروههای جهادی در خوزستان از بستر مسجد و بسیج برخواسته اند که با نیتی خبر به مردم کمک میکنند.
شهرستان کارون در همسایگی اهواز یکی از شهرستانهای استان خوزستان که افراد بی بضاعتی را در خود جای داده است که نیاز به کمک رسانی دارند و در این میان گروههای جهادی با تلاشی بی نظیر در حال خدمت رسانی به این مردم در تمامی جبههها هستند.
یکی از چهرههای فعال در زمینه کار انقلابی و جهادی، امیر نواصر است که در شهر کوت عبدالله به عنوان مرکز شهرستان کارون کار خیر بسیاری از خود نشان داده است و اکنون در هفته بسیج بهترین فرصت است که بخشی از کارهای بزرگی که امیر نواصر انجام داده است، بازگو شود.
او متولد سال ۱۳۷۰ است ولی از بچگی با مسجد و بسیج انس گرفته و همین ارتباط را بهترین دلیل برای عاقبت بخیری خود در زندگی عنوان میکند؛ از کودکی، خانواده مشوق وی بوده و بعدها که متأهل شده است، همسرش به عنوان بهترین همراهش برای اجرای برنامههای خیریه ایفای نقش دارد.
این راه نیک در حال انتقال به فرزند او است، پسر هشت ساله در مواکب این گروه جهادی به عنوان کوچکترین خادم نسبت به توزیع آب، چای و شرب اقدام میکند؛ او معتقد است که به برکت فعالیت در بسیج و حضور در مسجد راه درست را پیدا کرده و همواره خداوند متعال را شاکر است که چنین توفیقی به او عنایت کرده تا به افراد کم برخوردار و نیازمند کمک کند.
خدمتگزاری پسر ۸ ساله
این خیراندیش عضو گروه جهادی منتظران ظهور شهرستان کوت عبدالله در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان میکند: پسر هشت سالهام از هماکنون در کنارمان حضور دارد تا او هم مسیر حرکتی را برای کمک به همنوعان خود یاد بگیرد؛ او حتی در ایام فاطمیه و غدیر در موکب گروه جهادی آب و چای توزیع میکند.
امیر نواصر در ادامه با اشاره به فعالیت حدود ۱۰ ساله خود در زمینه فعالیتهای جهادی، همسرش را بهترین همراه در مسیر فعالیتهای خیرخواهانه میداند و اظهار میکند: ماهانه ۳۰ هزار قرص نان در مناطقی چون کوی شهید چمران، شریعتی یک و دو، قلعهچنان، اسلامآباد شرقی و غربی توزیع میکنیم؛ همچنین با تحت پوشش قرار دادن ۵۰ خانواده در اسلامآباد شرقی و غربی، به طور مستمر به مشکلات آنها رسیدگی میکنیم.
او با اشاره به همکاری خیران دیگر با این گروه جهادی تصریح میکند: در فصل تابستان تابستان سرویس و گازگیری کولر گازی انجام میشود که امسال این خدمت برای ۵۰۰ خانوار در شوش، کارون، دزفول، سوسنگرد، خرمشهر و آبادان انجام شد.
این عضو گروه جهادی منتظران ظهور شهرستان کارون، تعداد کادر اصلی این گروه را ۱۵ نفر عنوان میکند و ادامه میدهد: ۵۰ نفر استادکار در رشتههای مختلف از جمله بنایی، لولهکش، برقکار، جوشکار، استادکار یخچال به عنوان زیرمجموعه گروه جهادی، کارهای فنی و عمرانی را برای افراد کمبرخوردار و نیازمند انجام میدهند.
نواصر با اشاره به اینکه سرویس و تعمیر بخاری و آبگرم کن در سالجاری همچون سالهای قبل انجام میشود، بیان میکند: توزیع بستههای غذایی، نان، مواد پروتئینی، لوازم بهداشتی و همچنین تعمیرات منازل، احداث سرویسهای بهداشتی و چشمههای حمام از دیگر اقدامات این گروه جهادی است.
او تشریح میکند: در ایام کرونا نیز ۵۰ هزار ماسک را در این گروه جهادی تولید کردیم؛ همچنین در مناسبتهای مهم از جمله ایام محرم و فاطمیه، ماسک را به صورت رایگان بین مساجد و حسینیهها رایگان توزیع کردیم.
این عضو گروه جهادی منتظران ظهور شهرستان کارون با اشاره به اینکه از بچگی در مسجد حضور داشته و در گروه بسیج آموزش دیده است، یادآور میشود: در زمان کودکی با مشاهده افراد نیازمند مثلاً زنی که زبالهگرد بود، خیلی متأثر میشدم؛ همیشه مربی میگفت که با همکاری خانوادههای خود هزینهای را برای تهیه بسته غذایی برای مردم نیازمند صرف کنید که در نهایت خوشحالی آنها از دریافت این کمک باعث تشویق بیشترمان به انجام این کار شد.
افزایش خدمات گروههای جهادی منتظران ظهور
نواصر با اشاره به اینکه اعضای خانواده همواره برای انجام این کار اشتیاق مرا دوچندان کردند، میافزاید: با تماس بعضی از خانوادههای کم برخوردار و یا موقع سرکشی که وضعیت زندگی آنها را میبینم، خیلی متأثر میشوم؛ حتی به دیگر اعضای گروه اعلام کردم که دیگر برای سرکشی آنها را همراهی نمیکنم چون از موارد مختلف مثلاً اینکه یک زن سرپرست خانوار با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکند، دلم به درد میآید.
او تصریح میکند: یک بار با گروههای جهادی سمت شهرستان دزفول رفتیم که تایر خودرو در حین حرکت پنچر و امکان بروز تصادف بد وجود داشت ولی به برکت کمک به نیازمندان خدا را شکر ختم به خیر شد.
این عضو گروه جهادی منتظران ظهور شهرستان کارون با اشاره به اینکه یک فرد خیرخواه به نام «غلامرضا انباردار» حجم عظیمی از پشتیبانی گروه جهادی را انجام داده و با این حمایت این فرد، کمکرسانی گروه رونق پیدا کرده است، میگوید: از انجام این اقدامات احساس خیلی خوبی دارم.
به گزارش خبرنگار مهر، برطرف شدن مشکلات مختلف مناطق کم برخوردار و یا حاشیه از سوی گروههای جهادی در سالهای اخیر با شتاب بسیار خوبی در حال انجام است؛ آنها در کف جامعه هستند و با دلسوزی نیز انقلاب را به پیروزی رساندند و آنها بی شک میتوانند وضعیت را بهبود ببخشند.
البته فعالیت گروههای جهادی پس از فرمان گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری فعال و پویاتر شده و حضور جهادگران در خنثیسازی بحرانها بسیار تأثیرگذار بوده است.
گروههای جهادی علاوه بر ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی برای ساخت و تعمیرات مدارس و منازل نسبت به برگزاری دورههای آموزشی و فرهنگی برای کمک به تربیت انسانهای خودساخته اقدام میکنند؛ همچنین توانمندسازی خانوادهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از ضعف شرایط اقتصادی و معیشتی از دیگر اقدامات مؤثر گروههای جهادی است.
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