به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه ویدئوکنفرانس که در مورد لزوم نظارت مستمر بر پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف سریع خودروهای فرسوده با دادستان‌های کل کشور برگزار شد، با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از مرکز مبنی بر اجرای مفاد آن از جمله فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه اظهار کرد: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی به عمل آمده تا با نظارت مستمر بر وضعیت پارکینگ‌های استان، هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و فرسوده کف پارکینگ‌ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این راستا کارگروه نظارت بر وسائط نقلیه توقیفی در مرکز استان متشکل از نمایندگان رئیس دادگستری استان، دادستان مرکز استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و کارگروه مشابهی در حوزه‌های قضائی تابعه استان نیز تشکیل شده تا تعداد و مشخصات وسائط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت از حیث رسوبی و فرسوده بودن احصا و به کارگروه استانی گزارش کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان اقدامات این کارگروه گفت: تهیه قبض متحدالشکل با رسید الکترونیکی بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مکلف شدن پلیس راهور به تسهیل‌سازی در ترخیص آن دسته از وسائط نقلیه حائز شرایط، تسریع در انجام مکاتبات لازم از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف وسائط نقلیه که مستلزم صدور دستور قضائی هستند، نظارت و بازدید مستمر از پارکینگ‌ها و اعلام دقیق آمار وسائط نقلیه از مهمترین اقدامات این کارگروه است.

آفاقی افزود: همچنین در راستای اجرایی کردن مفاد دستورالعمل بیش از سه هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های استان تعیین تکلیف شده و نزدیک به ۴۰۰ دستگاه خودرو فرسوده شناسایی شده که اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنها در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از عموم شهروندان خواست تا در صورت داشتن خودروی توقیفی، با در دست داشتن مدارک لازم و با مراجعه به مرجع انتظامی هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف کردن خودروی توقیفی خود اقدام کنند.