به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات بین‌المللی جام آلامتو در هتل زاگرس ایلام پیگیری شد که در دور نهم و پایانی دوم استاد فیده سینا موحد بر ارشیا محمدیان سیچانی از اصفهان غلبه کرد.

موحد با کسب این پیروزی هفت امتیازی شد و با پوئن شکنی بهتر با ایستادن بر سکوی نخست، عنوان قهرمانی جدول اصلی را از آن خود کرد.

علیرضا بساق زاده مقابل امیرحسین درودگر از تهران به تقسیم امتیازات رضایت داد و با ۶.۵ امتیاز مقام چهارم را از آن خود کرد.

تساوی بساق زاده مقابل درودگر نقش مهمی در قهرمانی موحد داشت.

استاد بزرگ ارمنی هوویک هایراپتیان با هفت امتیاز نایب قهرمان شد.

امیر حسین درودگر از تهران با هفت امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

با ثبت این نتایج سینا موحد ۳ واحد و علیرضا بساق زاده ۲۸ واحد افزایش ریتینگ داشتند.

در جدول دوم رقابت‌ها، ایلیا طالبیان زاده از خوزستان با کسب ۷.۵ امتیاز قهرمان شد.

جاراله بادقیسی از افغانستان دوم شد.

پرهام یزدانی شطرنج باز خوزستانی مقیم استان اصفهان جایگاه سوم را تصاحب کرد.

۲۳۰ شطرنج باز ازکشورهای ایران، انگلیس، هلند، ترکیه، اسپانیا، اتریش، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، مصر، عراق، سوریه و افغانستان در این مسابقات به رقابت پرداختند.

سینا موحد سال گذشته عنوان قهرمانی بخش بلیتس و عنوان سومی بخش استاندارد مسابقات بین‌المللی ایلام را کسب کرده بود.

مسابقات بین‌المللی شطرنج جام آلامتو به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی شهر مهران برگزار شد.

مسابقات شطرنج در سه بخش استاندار، رپید و بلیتس برگزار می‌شود.