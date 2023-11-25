جنایات اسراییل در غزه دل مسلمانان را به درد آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر زندی عصر شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان که با حضور آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، در سالن اجتماعات دانشگاه ازاد اسلامی برگزار شد، درباره مسائل مربوط به غزه گفت: اقدامات وحشیانه اسرائیل در غزه دل همه مسلمانان را به درد آورده است.

وی درباره امربه معروف و نهی از منکر در تنکابن گفت: در این زمینه با رویکرد ایجابی در تنکابن تا کنون کار کردیم و پنج همایش هم با همین موضوع در سطح شهرستان برگزار شده است.

زندی اظهار داشت: مراکز عفاف و حجاب هم در شهرهای و بخش‌های این شهرستان در حال فعالیت هستند و به صورت جدی این موضوع مهم پیگیری می‌شود.

تشکیل بسیج مردمی ابتکاری مقتدارانه از سوی حضرت امام راحل بود

سرهنگ حسن مهدوی فرمانده سپاه ناحیه تنکابن هم در این نشست همزمان با هفته بسیج با اشاره وقایع تاریخی از آغاز انقلاب تاکنون گفت: تشکیل بسیج مردمی ابتکاری مقتدرانه از سوی امام راحل بود که تاکنون در عرصه‌های مختلف سازندگی، سیاسی و اجتماعی بسیج همواره در کنار مردم ایستاده است.

مهدوی با بیان اینکه بسیج در دوران دفاع مقدس نقش اساسی داشته است، خاطر نشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت مردمی و تشکیل و حمایت بسیج در منطقه باعث افتخار است.

فرمانده سپاه ناحیه تنکابن تصریح کرد: هر کجا که تفکر بسیجی غالب است، همانجا موفقیت حاصل شده است.

وی ادامه داد: با وجود تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد و شعار اقتصاد مقاومتی اما تفکر بسیجی جدی گرفته نشد و کشور در این زمینه مشکل جدی دارد.

مهدوی بیان داشت: ادارات ما اگر تفکر بسیجی داشته باشند، در امورشان موفق خواهند شد و در هفته بسیج امسال ۵۵۴ عنوان برنامه در سطح شهرستان تنکابن اجرا شد.