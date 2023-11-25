گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه در حمایت از مردم غزه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه استان لرستان در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد.

سرهنگ فریبرز حاتمی مسئول ستاد اقشار تخصصی سپاه ابوالفضل (ع) لرستان در این گردهمایی، اظهار داشت: هنرمند بسیجی کسی است که نسبت به فضای بیرونی و جامعه‌اش، دردمند است و دغدغه دارد.

وی عنوان کرد: اگر در آثار هنرمندی؛ دغدغه‌مندی جامعه و انسان‌ها وجود نداشته باشد، باید در هنرش شک کرد.

نقش هنرمندان و به‌ویژه رسانه‌ها در دفاع مقدس

مسئول ستاد اقشار تخصصی سپاه ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: هنرمند باید بین هنر متعالی و انسانیت، ارتباط برقرار کند؛ زیرا زمانی که در زندگی بزرگانی مثل شهید حاج‌قاسم سلیمانی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که هنرمندانه زندگی کرده‌اند و در زندگی آنها، آثار هنرمندانه زندگی‌کردن را مشاهده می‌کنیم.

سرهنگ حاتمی، اظهار کرد: این هنرمندی به معنی دغدغه‌مندی برای همه افراد جامعه و همه انسان‌های مظلوم در سراسر دنیا است.

وی با اشاره به اینکه تفاوت شکلی و ماهوی در آثار هنرمند بسیجی وجود دارد، تصریح کرد: گاهی باید سال‌ها طول بکشد تا دنیا بر غاصب بودن رژیم صهیونیستی یا سایر دشمنان، صحه بگذارد؛ ولی آثار هنرمند متعهد و دغدغه‌مند، همواره ماندگار است و این واقعیت‌ها را نشان می‌دهد.

مسئول ستاد اقشار تخصصی سپاه ابوالفضل (ع) لرستان، گفت: دشمنان تلاش می‌کنند تا وارونگی در افکار دنیا ایجاد کنند؛ ولی هنرمند دغدغه‌مند در این عرصه نیز فعالیت و خدمت می‌کند.

سرهنگ حاتمی با اشاره به نقش هنرمندان و به‌ویژه رسانه‌ها در دفاع مقدس، گفت: در این دوران همه اقشار حضور داشتند؛ ولی این جنگ شاید یکی از اولین و بی‌نظیرترین جنگ‌هایی بوده است که همه اقشار در آن حضور داشته‌اند.

وی افزود: در جنگ ما، پیاده‌نظام از همه اقشار و در جایگاه‌های مختلف از معلم، محصل، دانشجو، روحانی و … بوده‌اند و

تفاوت نبرد ما با دیگر جنگ‌ها این است که پیاده‌نظام ما را متخصصین که بخشی از آنها بوده‌اند، تشکیل داده‌اند.

مسئول بسیج اقشار سپاه ابوالفضل (ع) استان لرستان در پایان گفت: از برگزارکنندگان این اجتماع در هفته پرتراکم و پرکار بسیج تشکر می‌کنیم.

سرهنگ حاتمی افزود: این کار در بستر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری بسیج هنرمندان و بسیج رسانه استان، صورت‌گرفته است که از زحمات آنها قدردانی می‌کنیم و خوشبختانه ارشاد لرستان همواره در این زمینه فعال بوده است.

هنر نقش مهمی در نظم نوین جهانی دارد

حجت‌الاسلام سید «نواب موسوی» خطیب توانمند و فرهنگی لرستان نیز در این گردهمایی، اظهار داشت: هنر نقش بسیار مهمی در نظم نوین جهانی دارد.

وی اظهار کرد: زبان هنر، زبان بیان مظلومیت‌ها است و هنرمند در رقابت با کسی نیست، بلکه در رقابت با اثر قبلی خودش است و در هرجای قله هنر که ایستاده باشد، با خودش رقابت می‌کند تا اثر بهتری خلق کند.

این خطیب لرستانی، ادامه داد: اثر هنری و تولیدات هنری نباید متوقف شوند و ازآنجاکه هنرمند بسیجی و اهل رسانه بسیجی، باهدف رضای خداوند کار می‌کنند، همین کار باعث ماندگاری آثار آنها می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی، عنوان کرد: رسالت هنرمند بسیجی این است در دنیای امروز که اتفاقات زیادی می‌افتد، به آفرینش اثر هنری بپردازد.

وی افزود: باید باور کنیم که ما در یک‌قدمی ظهور هستیم و هنر نقش مهمی در نظم نوین جهانی دارد.

وی ادامه داد: هنرمند باید بداند که امروز در فلسطین نسل‌کشی صورت می‌گیرد، او باید به این موضوعات آگاه باشد و دغدغه‌مند باشد تا به جامعه آگاهی ببخشد.

حجت‌الاسلام موسوی، تصریح کرد: قبل از هنرمند، اثرش به جامعه معرفی می‌شود و با استفاده از زبان هنر دل‌ها را با جریان جهاد همراه کند.

وی یادآور شد: اصحاب رسانه هم اهل هنر هستند و گویاترین زبان، زبان هنر است و برای همه دوران‌ها، بهترین زبان، زبان هنر است.

حجت‌الاسلام موسوی، ادامه داد: رسالت هنرمند، حمایت از مظلومان است و در هر جای دنیا باشد باید بیداری جهانی ایجاد کند و به تمدن نوین جهانی کمک کند؛ زیرا جایگاه هنر و هنرمند در این نظم بسیار مهم خواهد بود.