  1. استانها
  2. لرستان
۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه در حمایت از مردم غزه برگزار شد

گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه در حمایت از مردم غزه برگزار شد

خرم‌آباد - گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه استان لرستان در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه استان لرستان در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد.

سرهنگ فریبرز حاتمی مسئول ستاد اقشار تخصصی سپاه ابوالفضل (ع) لرستان در این گردهمایی، اظهار داشت: هنرمند بسیجی کسی است که نسبت به فضای بیرونی و جامعه‌اش، دردمند است و دغدغه دارد.

وی عنوان کرد: اگر در آثار هنرمندی؛ دغدغه‌مندی جامعه و انسان‌ها وجود نداشته باشد، باید در هنرش شک کرد.

نقش هنرمندان و به‌ویژه رسانه‌ها در دفاع مقدس

مسئول ستاد اقشار تخصصی سپاه ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: هنرمند باید بین هنر متعالی و انسانیت، ارتباط برقرار کند؛ زیرا زمانی که در زندگی بزرگانی مثل شهید حاج‌قاسم سلیمانی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که هنرمندانه زندگی کرده‌اند و در زندگی آنها، آثار هنرمندانه زندگی‌کردن را مشاهده می‌کنیم.

گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه در حمایت از مردم غزه برگزار شد

سرهنگ حاتمی، اظهار کرد: این هنرمندی به معنی دغدغه‌مندی برای همه افراد جامعه و همه انسان‌های مظلوم در سراسر دنیا است.

وی با اشاره به اینکه تفاوت شکلی و ماهوی در آثار هنرمند بسیجی وجود دارد، تصریح کرد: گاهی باید سال‌ها طول بکشد تا دنیا بر غاصب بودن رژیم صهیونیستی یا سایر دشمنان، صحه بگذارد؛ ولی آثار هنرمند متعهد و دغدغه‌مند، همواره ماندگار است و این واقعیت‌ها را نشان می‌دهد.

مسئول ستاد اقشار تخصصی سپاه ابوالفضل (ع) لرستان، گفت: دشمنان تلاش می‌کنند تا وارونگی در افکار دنیا ایجاد کنند؛ ولی هنرمند دغدغه‌مند در این عرصه نیز فعالیت و خدمت می‌کند.

سرهنگ حاتمی با اشاره به نقش هنرمندان و به‌ویژه رسانه‌ها در دفاع مقدس، گفت: در این دوران همه اقشار حضور داشتند؛ ولی این جنگ شاید یکی از اولین و بی‌نظیرترین جنگ‌هایی بوده است که همه اقشار در آن حضور داشته‌اند.

وی افزود: در جنگ ما، پیاده‌نظام از همه اقشار و در جایگاه‌های مختلف از معلم، محصل، دانشجو، روحانی و … بوده‌اند و

تفاوت نبرد ما با دیگر جنگ‌ها این است که پیاده‌نظام ما را متخصصین که بخشی از آنها بوده‌اند، تشکیل داده‌اند.

گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه در حمایت از مردم غزه برگزار شد

مسئول بسیج اقشار سپاه ابوالفضل (ع) استان لرستان در پایان گفت: از برگزارکنندگان این اجتماع در هفته پرتراکم و پرکار بسیج تشکر می‌کنیم.

سرهنگ حاتمی افزود: این کار در بستر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری بسیج هنرمندان و بسیج رسانه استان، صورت‌گرفته است که از زحمات آنها قدردانی می‌کنیم و خوشبختانه ارشاد لرستان همواره در این زمینه فعال بوده است.

هنر نقش مهمی در نظم نوین جهانی دارد

حجت‌الاسلام سید «نواب موسوی» خطیب توانمند و فرهنگی لرستان نیز در این گردهمایی، اظهار داشت: هنر نقش بسیار مهمی در نظم نوین جهانی دارد.

وی اظهار کرد: زبان هنر، زبان بیان مظلومیت‌ها است و هنرمند در رقابت با کسی نیست، بلکه در رقابت با اثر قبلی خودش است و در هرجای قله هنر که ایستاده باشد، با خودش رقابت می‌کند تا اثر بهتری خلق کند.

این خطیب لرستانی، ادامه داد: اثر هنری و تولیدات هنری نباید متوقف شوند و ازآنجاکه هنرمند بسیجی و اهل رسانه بسیجی، باهدف رضای خداوند کار می‌کنند، همین کار باعث ماندگاری آثار آنها می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی، عنوان کرد: رسالت هنرمند بسیجی این است در دنیای امروز که اتفاقات زیادی می‌افتد، به آفرینش اثر هنری بپردازد.

گردهمایی هنرمندان و اصحاب رسانه در حمایت از مردم غزه برگزار شد

وی افزود: باید باور کنیم که ما در یک‌قدمی ظهور هستیم و هنر نقش مهمی در نظم نوین جهانی دارد.

وی ادامه داد: هنرمند باید بداند که امروز در فلسطین نسل‌کشی صورت می‌گیرد، او باید به این موضوعات آگاه باشد و دغدغه‌مند باشد تا به جامعه آگاهی ببخشد.

حجت‌الاسلام موسوی، تصریح کرد: قبل از هنرمند، اثرش به جامعه معرفی می‌شود و با استفاده از زبان هنر دل‌ها را با جریان جهاد همراه کند.

وی یادآور شد: اصحاب رسانه هم اهل هنر هستند و گویاترین زبان، زبان هنر است و برای همه دوران‌ها، بهترین زبان، زبان هنر است.

حجت‌الاسلام موسوی، ادامه داد: رسالت هنرمند، حمایت از مظلومان است و در هر جای دنیا باشد باید بیداری جهانی ایجاد کند و به تمدن نوین جهانی کمک کند؛ زیرا جایگاه هنر و هنرمند در این نظم بسیار مهم خواهد بود.

کد مطلب 5949630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها