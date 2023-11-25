به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «مواد اولیه، ماشین آلات، تکنولوژی، چرم و صنایع وابسته صنعت کفش ایران-قم» در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این نمایشگاه نسبت به دوره‌های گذشته پیشرفت بسیاری داشته است.

وی با اشاره به اینکه این دوره از نمایشگاه از نظر کیفیت، جذابیت و تعداد غرفه‌ها با نمایشگاه بین المللی تهران رقابت می‌کند، مطرح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی برای قم ظرفیت بسیار بالایی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر مسئولین استان قم نسبت به رفع مشکلات مجموعه مدیریت این نمایشگاه اهتمام بیش‌تری داشته باشند، این نمایشگاه چیزی از نمایشگاه بین المللی تهران کم نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه جداسازی نمایشگاه محصول و صنایع وابسته ایده خوبی بود که امسال در دستور کار قرار داشت، عنوان کرد: اگرچه نمایشگاه‌های محصول جذابیت و مخاطب بیش‌تری دارند ولی شاهد استقبال بالایی از نمایشگاه صنایع و تجهیزات نیز بودیم.

امیرآبادی با اشاره به اینکه چینش غرفه‌ها و انتخاب شرکت‌ها به خوبی انجام شده بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این نمایشگاه نظم و انضباط خوبی حاکم بود.

وی با بیان اینکه قم طی یک‌سال اخیر پیشرفت‌های خوبی در بحث نمایشگاهی داشته است، تصریح کرد: در این نمایشگاه مسئولین با مشکلات تولید کنندگان آشنا خواهند شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستورالعمل‌ها و دستورات خلق الساعه درخصوص واردات و صادارت که بعضاً از سوی وزارت صمت، گمرک و سایر بخش‌ها صادر می‌شود مشکلاتی برای تولید کنندگان ایجاد می‌کند که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین تعهد ارزی در این صنف مانعی برای افزایش صادرات است که باید از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد حل شود.