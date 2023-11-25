خیرین میراث فرهنگی برای فعالیت در چند پروژه اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز به کار انجمن خیرین میراث فرهنگی امروز عصر برگزار شد. در این برنامه بسیاری از چهره‌های ماندگار، کارشناسان میراث فرهنگی، باستان شناسی، گردشگری، سرمایه‌گذاران، کارگردانان، شهرسازان، خیرین، بازیگران، چهره‌های فرهنگی و.... حضور داشتند.

در این برنامه علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی گفت: حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع دستی از رویکردهای مهم دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی است. به رغم همه تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته که ما کمال تشکر را داریم، بودجه و اعتبارات میراث فرهنگی بس محدود است که با آن اقدام قابل ملاحظه‌ای را نمی‌توان انجام داد و این رو است که می‌گوئیم «حال بناها و آثار تاریخی ایران خوب نیست» و نیاز به یک نهضت مردمی دارد.

وی گفت: از زمان اعلام این نشست از جمع شما افرادی اعلام کرده‌اند که بخشی از هزینه آموزش امر موزه داری کشور شامل بورسیه کردن، اعزام به خارج برای دوره‌های آموزشی و آوردن اساتید به ایران و … را تقبل خواهند کرد.

دو تن از فعالان اقتصادی که در جمع ما حضور دارند، تمام هزینه‌های ساخت و احداث موزه بزرگ شهر خودشان را تقبل کرده‌اند.

یکی دیگر از عزیزان برای قلعه الموت که در فهرست نامزدهای ثبت جهانی است اعتبار لازم را تأمین کرده‌اند.

دو تن از بزرگواران بخشی از هزینه خرید و تجهیزات صوتی و حفاظتی بناهای تاریخی بزرگ را تقبل کرده‌اند. بله همین کمک‌ها و همکاری‌ها است که ما امید به ایجاد یک نهضت بزرگ مردمی برای حفاظت از میراث فرهنگی داریم. این کمک‌ها برابر قانون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند و بسیاری می‌توانند در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، این خدمات بزرگ را به سمت میراث فرهنگی هدایت کند.

دارابی بیان کرد: چرا نباید در همه شهرهای کشور موزه داشته باشیم؟ اگر همت عالی به خرج دهیم و با شعار «هر شهر یک موزه» در مدت زمان کوتاهی می‌توانیم در این حوزه از کشورهای سرآمد جهان باشیم و این دست یافتنی است.

وی بیان داشت: راه اندازی ۹ موزه منطقه‌ای با اعتبارات قطره چکانی که داریم معلوم نیست برای تأمین ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه امروز، چند دهه دیگر باید منتظر باشیم که به اتمام برسد؟!ایوان مدائن یا طاق کسری، برجسته‌ترین یادگار دوران ساسانی که معرف معماری با شکوه ایرانیان است در نزدیکی ما در عراق را مؤسسه‌ای از کشور سوئیس برای مرمت می‌آید، چرا؟ چون چند سال قبل میراث فرهنگی وقت پول بلیت هواپیما برای اعزام مرمت کاران را نداشته است؟ اینها فرصت‌های طلایی است که دارد از دست ما می‌رود؟

دارابی ادامه داد: امکانات ایمنی، حفاظتی، الکترونیکی، تجهیزات صوتی (راهنمای صوتی) در چنین کشوری با چنین عظمت فرهنگی نایاب است؟

اینها نیازهای اولیه موزه‌ ها است و من ایمان دارم نه چند نفر بلکه به تنهایی یکی از شما می‌تواند برای تأمین این نیازها به دور از تشریفات اداری خریداری و در اختیار قرار دهد.

یک میلیون اشیا و کالای فرهنگی داریم، جا نداریم در معرض دید مردم قرار دهیم. همه در مخازن هستند.

الواح هخامنشی را آوردیم، کجا هستند؟ در همین مخازن! چرا؟ جا نداریم. این در حالی است که به طور جدی تر استرداد اشیا و اموال فرهنگی را در دستور کار داریم.

موزه‌ها ویترین و آبروی هر کشوری هستند

وی بیان کرد: انجمن خیرین میراث فرهنگی یک نهاد غیردولتی، مردمی و نیکوکاری است. مشابه خیرین مدرسه ساز و سلامت که خوش درخشیدند و یادگارهای بزرگی را از خود بر جای گذاشتند. ما می‌خواهیم با کمک شما این انجمن نیز بتواند منشأ خدمات جاویدان و ماندگار در عرصه میراث فرهنگی باشد.

دارابی بیان کرد: دولت سیزدهم، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادهای اصلی هستند، بیشترین حمایت‌ها را در طول تاریخ در حال حاضر از میراث فرهنگی داشته و دارند. اما عظمت و گستردگی کار میراث فرهنگی به دست ایران بزرگ است و فراتر از هر دولتی است.

وی افزود: ۵۴ کاروانسرای تاریخی ایران را در چهل و پنجمین نشست عمومی کمیته میراث جهانی یونسکو در شهریور ماه امسال در ریاض ثبت جهانی کردیم. برای ثبت این کاروانسراها که در ۲۴ استان کشور پراکنده‌اند. (گفتنی است ما در ایران بیش از ۱۰۰۰ کاروانسرا از دوران باستان تا قاجاریه داریم که ۷۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است). حالا پس از ثبت جهانی که آغاز کار است هیچ چیز نداریم.