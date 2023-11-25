آزادی ۱۱۲ زندانی غیرعمد استان یزد/ ۳۵ آزادشده محکوم مهریه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در جلسه ستاد دیه و هیات امنای ستاد مردمی دیه استان یزد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۲ زندانی غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که مبلغ بدهی آنها ۲۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود.

دهشیری ادامه داد: در فرآیند آزادی از طریق پذیرش اعسار، ۱۰۷ میلیارد تومان از سوی مراجع قضایی و قضات دادگاه‌ها اعلام شد و شکات نیز در این پرونده ها خود به مانند خیر عمل کرده و ۱۰۲ میلیارد تومان را گذشت کردند و بقیه این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک های عامل و آورده مددجو به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۱۲ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده، ۷۱ مددجو محکومان مالی، ۳۵ محکوم پرداخت مهریه، چهار محکوم مربوط به پرداخت نفقه و دو نفر نیز محکوم دیه حوادث کارگاهی بودند.

رییس کل دادگستری استان یزد ضمن تقدیر از تلاش های بی وقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد مردمی گفت: از این تعداد آزادی، ۲۲ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی و ۹۰ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۱ مددجو زن و ۱۰۱ مددجو نیز مرد بودند.

دهشیری ضمن گرامیداشت هفته بسیج تصریح کرد: همزمان با آغاز هفته بسیج به همت ستاد دیه استان و با همکاری بسیج حقوقدانان و سپاه الغدیر یزد، آیین گلریزان زورخانه ای به میزبانی زندان مرکزی یزد برگزار شد و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سوی نیکوکاران استان اهدا شد و مجموعه ستاد با همکاری بسیج حقوقدانان تا ۱۲ آذر ماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراسم گرامیداشت روز قشر بسیج حقوقدانان این پویش را ادامه داده تا زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد، فراهم شود.