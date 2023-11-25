به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام عصر روز شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، گفت: برج هنر شهر ایلام از اعتبارات محل مولدسازی اموال مازاد اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد تکمیل میشود.
وی در ادامه افزود: در تکمیل برخی پروژههای استان باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود تا شاهد بهرهبرداری از طرحها در موعد مقرر باشیم.
نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی مورد تاکید دولت سیزدهم است و از محل فروش اموال مازاد میتوان پروژههای نیمهتمام در حوزههای مختلف را تکمیل کرد.
بهرامنیا در ادامه با اشاره به بحث احیای واحدهای راکد در استان، خاطرنشان کرد: ۷۱ میلیارد تومان برای احیای واحدهای تولیدی استان اختصاص داده شده است که بنا به درخواست صاحبان واحدها تولیدی راکد و داشتن شرایط تعریف شده تا سقف ۵ میلیارد تومان این تسهیلات تبصره (۱۸) به متقاضیان اعطا میشود.
گفتنی است در خصوص تصفیهخانه فاضلاب شهر ایلام نیز مقرر شد نشستی مشترک به ریاست استاندار ایلام و با حضور مدیرعامل پتروشیمی و مدیرعامل آب و فاضلاب استان تا پایان ماهجاری برگزار شود.
بررسی واگذاری پروژههای عمرانی (بند الف تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) با حضور دستگاههای اجرایی، بررسی و تصویب طرحهای نهضت احیا واحدهای اقتصادی استان و بازنگری طرح جامع دهلران از جمله دستور کارهای نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بود.
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