آخرین وضعیت سیل روستای زهری کاری لیردف

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهرانی اظهار داشت: از ساعت ۴:۳۰ صبح امروز بارندگی در بخش لیردف آغاز شده و تا ساعت ۶:۳۰ دقیقه ادامه داشته است.

وی افزود: طی این مدت ۴۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است و همین امر نیز موجب شکستن سیل‌بندهایی در بالادست روستا که با کاربری کشاورزی بوده شکسته و آب به سمت پایین دست جاری شده است.

فرماندار جاسک بیان‌کرد: سیل‌بندی نیز در مجاورت روستا قرار داشته که فشار آب موجب شکسته شدن این سیل‌بند شده و آب وارد روستا و خانه‌های مردم می‌شود.

مهرانی تاکیدکرد: ۴۵ خانه در روستای زهری‌کار دچار آبگرفتگی شده‌اند که خسارات وارده به ۲۰ خانوار جدی است در حالی که ۲۵ خانوار درگیر سیلاب خساراتشان جزئی بوده است.

وی تصریح‌کرد: به محض اطلاع از سیلاب نیروهای امدادی، بسیجی و نیروهای دستگاه‌های خدمات‌رسان به منطقه اعزام شده و کار امدادرسانی، اسکان اضطراری و تقویت سیل‌بندها آغاز شده است.

فرماندار جاسک خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر آب در روستا فروکش کرده و با بسیج کردن ماشین‌آلات مورد نیاز پاکسازی و شن‌ریزی معابر در حال انجام است‌.

زهری کار، روستایی در دهستان پیوشک بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان است که ۱۲۰ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد.