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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۶

فرماندار جاسک تشریح کرد؛

آخرین وضعیت سیل روستای زهری کاری لیردف

آخرین وضعیت سیل روستای زهری کاری لیردف

جاسک - فرماندار شهرستان جاسک گفت: سیلاب در حال‌حاضر فروکش کرده و امدادرسانی و تقویت سیل‌بندها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهرانی اظهار داشت: از ساعت ۴:۳۰ صبح امروز بارندگی در بخش لیردف آغاز شده و تا ساعت ۶:۳۰ دقیقه ادامه داشته است.

وی افزود: طی این مدت ۴۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است و همین امر نیز موجب شکستن سیل‌بندهایی در بالادست روستا که با کاربری کشاورزی بوده شکسته و آب به سمت پایین دست جاری شده است.

فرماندار جاسک بیان‌کرد: سیل‌بندی نیز در مجاورت روستا قرار داشته که فشار آب موجب شکسته شدن این سیل‌بند شده و آب وارد روستا و خانه‌های مردم می‌شود.

مهرانی تاکیدکرد: ۴۵ خانه در روستای زهری‌کار دچار آبگرفتگی شده‌اند که خسارات وارده به ۲۰ خانوار جدی است در حالی که ۲۵ خانوار درگیر سیلاب خساراتشان جزئی بوده است.

وی تصریح‌کرد: به محض اطلاع از سیلاب نیروهای امدادی، بسیجی و نیروهای دستگاه‌های خدمات‌رسان به منطقه اعزام شده و کار امدادرسانی، اسکان اضطراری و تقویت سیل‌بندها آغاز شده است.

فرماندار جاسک خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر آب در روستا فروکش کرده و با بسیج کردن ماشین‌آلات مورد نیاز پاکسازی و شن‌ریزی معابر در حال انجام است‌.

زهری کار، روستایی در دهستان پیوشک بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان است که ۱۲۰ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد.

کد مطلب 5949763

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