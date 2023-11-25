آخرین وضعیت سیل روستای زهری کاری لیردف

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهرانی اظهار داشت: از ساعت ۴:۳۰ صبح امروز بارندگی در بخش لیردف آغاز شده و تا ساعت ۶:۳۰ دقیقه ادامه داشته است.
وی افزود: طی این مدت ۴۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و همین امر نیز موجب شکستن سیلبندهایی در بالادست روستا که با کاربری کشاورزی بوده شکسته و آب به سمت پایین دست جاری شده است.
فرماندار جاسک بیانکرد: سیلبندی نیز در مجاورت روستا قرار داشته که فشار آب موجب شکسته شدن این سیلبند شده و آب وارد روستا و خانههای مردم میشود.
مهرانی تاکیدکرد: ۴۵ خانه در روستای زهریکار دچار آبگرفتگی شدهاند که خسارات وارده به ۲۰ خانوار جدی است در حالی که ۲۵ خانوار درگیر سیلاب خساراتشان جزئی بوده است.
وی تصریحکرد: به محض اطلاع از سیلاب نیروهای امدادی، بسیجی و نیروهای دستگاههای خدماترسان به منطقه اعزام شده و کار امدادرسانی، اسکان اضطراری و تقویت سیلبندها آغاز شده است.
فرماندار جاسک خاطرنشانکرد: در حال حاضر آب در روستا فروکش کرده و با بسیج کردن ماشینآلات مورد نیاز پاکسازی و شنریزی معابر در حال انجام است.
زهری کار، روستایی در دهستان پیوشک بخش لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان است که ۱۲۰ کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله دارد.
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