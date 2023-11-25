شنیده شدن صدای انفجارهایی در ایلات در جنوب اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صدای چندین انفجار در بندر ایلات واقع در جنوب اراضی اشغالی به گوش رسیده است.

منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی چند موشک پدافندی را برای رهگیری موشک‌های شلیک‌شده به سوی ایلات پرتاب کرده است.

از سوی دیگر رسانه‌های عبری زبان مدعی شدند که یک موشک بالستیک به وسیله سامانه «حیتس» و دو پهپاد انتحاری توسط سامانه «یهلوم» در ایلات رهگیری شده‌اند.

همچنین این رسانه‌ها از سقوط بقایای موشک‌ها بر روی یکی از ساختمان‌ها در منطقه اشغالی ایلات خبر دادند.

این حمله در حالی انجام می‌شود که بندر ایلات از آغاز نبرد طوفان الاقصی چندین بار از سوی جنبش انصاراالله یمن و در حمایت از مقاومت فلسطین با موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفته است.

کمی پیش‌تر جلال الرویشان معاون نخست وزیر یمن در امور دفاعی اعلام کرد: آتش‌بس مختص غزه است و سخنگوی نظامی ما اعلام کرد که تصمیم ما در بستن دریای سرخ به روی دشمن به قوت خود پابرجاست.

وی افزود: موضع مردمی و سیاسی یمن آشکار است. هر آنکه می‌گوید ما در راستای حمایت از فلسطین حرکت می‌کنیم در راستای جامه عمل پوشاندن به آن حرکت کند.

الرویشان گفت: ایستادن ما در کنار فلسطین وظیفه قومی، عربی، ملی و اخلاقی است.