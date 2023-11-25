یورش ارتش رژیم صهیونیستی به جِنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با آتش‌بس موقت در غزه به شهر و اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری یورش بردند و با مقاومت مبارزان فلسطینی از طریق تیراندازی و پرتاب بمب‌های دست‌ساز روبرو شدند.

گردان جنین وابسته به گردان‌های قدس اعلام کرد: مبارزان ما به شدت با نظامیان اشغالگر و جنگ‌افزارهای آن‌ها که به اطراف اردوگاه جنین نفوذ کرده‌اند درگیر شده‌اند و به سوی آنان تیراندازی می‌کنند.

گردان‌های شهدا الاقصی نیز بیان کردند که مبارزان این گردان‌ها در درگیری شدید و سخت با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که به اردوگاه جنین نفوذ کرده‌اند به سر می‌برند.

المنار گزارش داد که مبارزان گردان‌های قسام نیز در این درگیری‌ها و در مقابله با نظامیان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی مشارکت دارند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی در محله «الدمج» اردوگاه جنین زخمی شده است.

رئیس بیمارستان دولتی جنین تاکید کرد: نظامیان اشغالگر به شهر جنین یورش آورده‌اند، بیمارستان را محاصره کرده‌اند و تمامی ورودی‌ها را بسته‌اند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که مبارزان مقاومت در برابر محاصره بیمارستان‌های جنین توسط اشغالگران مقاومت می‌کنند.

کمی پیش‌تر نیز در پی سرکوب تجمع صدها فلسطینی در اطراف زندان صهیونیستی «عوفر» جهت استقبال از اسیران فلسطینی که قرار است از زندان‌های ارتش رژیم صهیونیستی آزاد شوند دست‌کم ۴ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند.