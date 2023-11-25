کنه دانشجویان ۲خوابگاه دانشگاه یزد را فراری داد/آغازفرآیند سمپاشی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مشاهده مواردی از حشرات موذی از جمله کنه در خوابگاههای شقایق و مریم، کارشناسان بهداشت امور دانشجویی این دو خوابگاه را تخلیه و سمپاشی را آغاز کردند.
در همین راستا جلسات متعددی با حضور رئیس دانشگاه یزد و مسئولان مربوطه برگزار شد و طی بازدید حضوری، بصورت میدانی فرایندهای صورت گرفته، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بر مواردی از جمله بهسازی و مرمت برخی فضاها و محلها، قبل از هرگونه سمپاشی، به منظور اثر بخشی بیشتر فرایند سمپاشی تاکید شد.
فرایند بهسازی محیطی شامل مسدود کردن فضاهای بیرونی خوابگاهها برای عدم ورود کبوتر و بهسازی و مرمت شکافهای دیوار اتاقها صورت گرفت.
به منظور انجام فرایند سمپاشی، جلسه برنامهریزی تخلیه خوابگاههای مذکور و همچنین جلسه توجیهی با دانشجویان ساکن دو خوابگاه برگزار شد.
بر همین اساس با مساعدت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی غیبت کلاسی تمامی دانشجویان دختر ساکن در دو خوابگاه مریم و شقایق از تاریخ ۴ تا ۷ آذرماه دانشگاه یزد مجاز اعلام و مقرر شد دانشجویان خوابگاههای فوق که در شهرستان حضور دارند از صبح چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۲ به خوابگاه مراجعه کنند.
فرایند سمپاشی خوابگاه با توجه به اسکان گروهی، به صورت برنامه زمانبندی و عمدتاً در زمانهای بین نیمسال و تابستان انجام میشود.
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