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۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

کنه دانشجویان ۲خوابگاه دانشگاه یزد را فراری داد/آغازفرآیند سمپاشی

کنه دانشجویان ۲خوابگاه دانشگاه یزد را فراری داد/آغازفرآیند سمپاشی

یزد- دو خوابگاه شقایق و مریم متعلق به دختران دانشجوی دانشگاه یزد به دلیل وجود حشره موذی کنه تخلیه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مشاهده مواردی از حشرات موذی از جمله کنه در خوابگاه‌های شقایق و مریم، کارشناسان بهداشت امور دانشجویی این دو خوابگاه را تخلیه و سمپاشی را آغاز کردند.

در همین راستا جلسات متعددی با حضور رئیس دانشگاه یزد و مسئولان مربوطه برگزار شد و طی بازدید حضوری، بصورت میدانی فرایندهای صورت گرفته، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بر مواردی از جمله بهسازی و مرمت برخی فضاها و محل‌ها، قبل از هرگونه سمپاشی‌، به منظور اثر بخشی بیشتر فرایند سمپاشی تاکید شد.

فرایند بهسازی محیطی شامل مسدود کردن فضاهای بیرونی خوابگاه‌ها برای عدم ورود کبوتر و بهسازی و مرمت شکاف‌های دیوار اتاق‌ها صورت گرفت.

به منظور انجام فرایند سمپاشی، جلسه برنامه‌ریزی تخلیه خوابگاه‌های مذکور و همچنین جلسه توجیهی با دانشجویان ساکن دو خوابگاه برگزار شد.

بر همین اساس با مساعدت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی غیبت کلاسی تمامی دانشجویان دختر ساکن در دو خوابگاه مریم و شقایق از تاریخ ۴ تا ۷ آذرماه دانشگاه یزد مجاز اعلام و مقرر شد دانشجویان خوابگاه‌های فوق که در شهرستان حضور دارند از صبح چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۲ به خوابگاه مراجعه کنند.

فرایند سمپاشی خوابگاه با توجه به اسکان گروهی، به صورت برنامه زمان‌بندی و عمدتاً در زمان‌های بین نیمسال و تابستان انجام می‌شود.

کد مطلب 5949806

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